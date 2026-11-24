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Từ vị trí Top 3 Vietnam Idol mùa giải 2012 cho đến khi cất giọng tại concert quốc gia Tự hào là người Việt Nam 2026 – Nối vòng tay lớn, Bảo Trâm cho thấy mình không phải là sự bùng nổ nhất thời. Nữ ca sĩ chọn nền tảng học thuật làm bệ đỡ để xây dựng sự nghiệp lâu dài thay vì chỉ dựa vào bản năng.

Bảo Trâm Idol là một ca sĩ bước ra từ Vietnam Idol, cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát solo tại Việt Nam thuộc franchise Idol toàn cầu.

Từ 'viên ngọc thô' đến những khoảng lặng chênh vênh

Năm 2012, Bảo Trâm xuất hiện với tư cách là sinh viên Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khi đó, cô đến với cuộc thi hát với tâm thế dạo chơi để làm đẹp hồ sơ xin học bổng du học. Giới chuyên môn đánh giá cô là một viên ngọc thô đầy bản năng với chất giọng giàu nội lực, sáng đẹp và vẻ ngoài phúc hậu khiến khán giả gọi thân mật là "Trâm Tròn Trĩnh".

Sau khi dừng chân ở vị trí Top 3 vào ngày 18/1/2013, Bảo Trâm nhanh chóng định vị mình là một giọng ca ballad giàu tự sự qua bản hit Chỉ còn những mùa nhớ, một sản phẩm có sự kết nối của tác giả Minh Min và nhạc sĩ Khắc Hưng. Tuy nhiên, thành công của một ca khúc không thể bảo hành cho cả sự nghiệp. Bảo Trâm từng đối mặt với những khoảng lặng khi chưa thấu hiểu quy luật khắc nghiệt của thị trường.

Cô từng Nam tiến để tìm cơ hội với dòng nhạc dance sôi động nhưng không đạt được kết quả như kỳ vọng. Điều này khiến cô hoài nghi về lựa chọn của bản thân đến mức quyết định rẽ ngang, trở thành nhân viên văn phòng đúng với chuyên ngành đại học. Khoảng thời gian 8 tháng rời xa sân khấu chính là phép thử để Bảo Trâm nhận ra tiếng gọi âm nhạc trong huyết quản là điều không thể chối từ. Khi trở lại, cô trở nên điềm tĩnh và thấu suốt hơn về giá trị cốt lõi của mình.

Sự chuyển dịch trong tư duy âm nhạc

Trong suốt hơn một thập kỷ, Bảo Trâm không chạy theo số lượng để phủ sóng dày đặc mà chọn xuất hiện vừa vặn và có chiều sâu. Nếu trước đây khán giả say đắm một Bảo Trâm ngọt ngào trong Mùa yêu đầu hay bản nhạc Hoa lời Việt Lạc mất em bây giờ, thì giai đoạn gần đây, cô xuất hiện với hình ảnh gai góc, trầm và biết tiết chế hơn.

Sự trưởng thành trong kỹ thuật kiểm soát cảm xúc thể hiện rõ qua sắc thái ma mị, u uẩn trong ca khúc nhạc phim điện ảnh Cải mả cuối năm 2025. Đến tháng 4/2026, cô tiếp tục ra mắt MV Nước mắt hình nhân với những chiêm nghiệm tỉnh táo về góc khuất tình yêu hiện đại. Thay vì phô diễn những quãng cao để chứng minh nội lực, Bảo Trâm dùng sự tĩnh tại, hơi thở và độ vang tự nhiên để chạm đến tâm lý người nghe.

Không chỉ dừng lại ở tình ca, Bảo Trâm còn mở rộng không gian giọng hát qua các chương trình nghệ thuật chính luận và cộng đồng. Cô từng hát phục vụ chiến sĩ luyện tập cho lễ diễu binh A80, tham gia chương trình Vinh quang Quốc hội Việt Nam và song ca bài Hát cho người còn sống cùng nhạc sĩ Trương Quý Hải tại Vị Xuyên, Tuyên Quang ngày 27/7/2026. Tại concert quốc gia ở Thái Nguyên, giọng hát của cô vừa giữ được sự mềm mại, nữ tính, vừa mang độ đằm thắm, trang trọng cần thiết cho các tác phẩm tầm vóc lịch sử.

Quyết tâm nâng chuẩn mực nghề nghiệp

Để đạt được sự thăng hạng về nội lực, Bảo Trâm đã chọn một lối đi khiến nhiều người nể phục: quay lại giảng đường khi đã có gia đình và vị trí trong nghề. Sau khi kết hôn năm 2015 và có hai con gái, cô bắt đầu học thanh nhạc bài bản tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội vào năm 2018. Hiện tại, cô đang bước vào năm thứ ba niên khóa 2026-2027 tại Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Việc vừa đi diễn, vừa lên lớp, vừa đưa đón con nhỏ cho thấy sức bền của nữ ca sĩ. Việc học chuyên nghiệp giúp Bảo Trâm chuyển hóa từ hát bản năng sang làm chủ hoàn toàn kỹ thuật, cấu trúc tác phẩm và màu sắc âm thanh. Nhờ nền tảng này, cô có cơ hội đứng chung sân khấu với những tên tuổi thính phòng và cổ điển như NSND Quang Thọ, ca sĩ Đào Tố Loan trong liveshow The Gentleman của ca sĩ Phúc Tiệp ngày 6/12.

Sau đó, cô tiếp tục tham gia vào ngày 12/12 hai tiết mục tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2026 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô. Sự kiện này do Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Báo VietNamNet. Những lời mời này là sự ghi nhận của giới chuyên môn dành cho một nghệ sĩ không ngừng rèn giũa và nâng chuẩn mực nghề nghiệp.

Sau 14 năm kể từ ngày bước ra từ Vietnam Idol, Bảo Trâm vẫn giữ nụ cười hiền lành và sự hồi hộp trước mỗi sân khấu lớn, nhưng giờ đây là với một ánh mắt điềm tĩnh của người thực sự thấu hiểu con đường mình đang đi.

Đi học lại từ đầu khi đã có sự nghiệp và con cái, đúng là một sự dũng cảm mà không phải ai cũng làm được, nhỉ?