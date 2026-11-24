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Tối 23/11, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, vợ chồng đạo diễn Victor Vũ và nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp cùng dàn diễn viên phim Thám tử Kiên 2 đã có buổi gặp gỡ công chúng. Để hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, cả đoàn phim chọn diện cổ phục, tạo nên một khung cảnh đậm chất truyền thống ngay giữa lòng thành phố. Trong sự kiện này, nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp cũng đã trực tiếp tặng những phần quà lưu niệm do đoàn phim chuẩn bị cho khán giả.

Tái hiện không khí thế kỷ 19

Thám tử Kiên 2: Lời nguyền hoàng kim tiếp tục xoay quanh nhân vật Kiên do Quốc Huy thủ vai, một viên quan tra án sống ở thế kỷ 19. Đạo diễn Victor Vũ cho biết anh vẫn trung thành với hướng đi lấy cảm hứng từ chất liệu văn hóa truyền thống và nỗ lực tái hiện cuộc sống của thế kỷ 19 lên màn ảnh.

Đây không phải lần đầu Victor Vũ khai thác bối cảnh Bắc bộ xưa, vì những tác phẩm gần đây như Người vợ cuối cùng hay Thám tử Kiên phần một đều mang màu sắc này.

Những thử thách phía sau ống kính

Để có được những thước phim ưng ý, diễn viên Quốc Huy chia sẻ anh và toàn bộ ê-kíp đã phải đối mặt với không ít khó khăn. Thử thách lớn nhất chính là việc quay ngoại cảnh dưới cái nắng gay gắt tại Quảng Bình.

Quốc Huy được khán giả yêu thích ở phần một khi hóa thân thành một viên quan văn võ song toàn, sở hữu vẻ ngoài điềm tĩnh và tính quyết đoán.

Những mảnh ghép mới trong đoàn phim

Vĩnh Đam đảm nhận vai Quyết, cộng sự của thám tử Kiên, sát cánh cùng anh trên hành trình phá án. Nam diễn viên gen Z này đang nhận được nhiều lời mời đóng phim sau thành công với vai nam chính trong bộ phim Thỏ ơi của Trấn Thành phát hành năm 2025.

Trầm Minh Hoàng lần đầu đóng phim của Victor Vũ. Anh gây chú ý gần đây qua loạt phim ăn khách: Truy tìm long diên hương và Trại buôn người, và là gương mặt được kỳ vọng khi lần đầu đóng phim Victor Vũ.

Âm nhạc mang đậm chất dân gian

Phan Mạnh Quỳnh sáng tác nhạc phim. Ca khúc Lời hẹn được viết theo góc nhìn của nhân vật Liễu, với sự lồng ghép khéo léo nhiều làn điệu dân ca,

Trước đó, ca sĩ từng thành công với bài Ngày chưa giông bão trong phim Người bất tử năm 2018.

Nhìn lại phần một Kỳ án không đầu, tác phẩm này từng đạt doanh thu gần 250 tỷ đồng khi phát hành năm 2025, cao nhất sự nghiệp của Victor Vũ.