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NSƯT Việt Hoàn vừa có một chia sẻ khá thẳng thắn về việc dừng lại khi chạm cột mốc 60 tuổi. Với nam nghệ sĩ, khái niệm "giải nghệ" lúc này không phải là biến mất hoàn toàn, mà là chủ động ngừng việc tự đứng ra tổ chức những đêm nhạc cá nhân quy mô lớn. Anh cho rằng đã đến lúc "thầy già con hát trẻ".

Tuy nhiên, đừng vội nghĩ anh sẽ treo mic hoàn toàn. Việt Hoàn khẳng định nếu khán giả vẫn yêu mến và các chương trình nghệ thuật cần tiếng hát, anh vẫn sẵn sàng xuất hiện với tư cách khách mời. Theo anh, biết dừng đúng lúc là sự chủ động, còn việc hết mình chiều lòng khán giả chính là sự "thụ động dễ thương" trong nghề.

Đêm nhạc tri ân và những thử nghiệm táo bạo

Để đánh dấu hành trình 40 năm ca hát và cũng là dịp sinh nhật năm nay, NSƯT Việt Hoàn tổ chức đêm nhạc "Lời những yêu thương - 40 năm một hành trình ca hát" vào lúc 20h ngày 26/11 tại Hà Nội. Đây không chỉ là buổi tiệc tri ân bạn bè và khán giả, mà còn là nơi anh hiện thực hóa những khao khát nghệ thuật từng ấp ủ nhưng chưa đủ tự tin để thử nghiệm trước công chúng.

Điểm nhấn gây tò mò nhất chính là việc nam nghệ sĩ sẽ thử sức với những ca khúc bằng tiếng Anh, tiếng Latinh và tiếng Nga. Việt Hoàn xem đây là cách để vượt lên chính mình và thỏa mãn tình yêu nghệ thuật trước khi thực sự nghỉ ngơi. Anh muốn được hát những gì mình thích và thể hiện hết những suy nghĩ trong lòng.

Cú chạm nghệ thuật từ Romeo và Juliet

Đặc biệt nhất trong đêm diễn là một trích đoạn nhạc kịch lấy cảm hứng từ tác phẩm Romeo và Juliet. Việt Hoàn sẽ thể hiện bài hát bằng tiếng Anh với phần lời mà nhạc sĩ Phạm Duy chưa từng phổ sang tiếng Việt. Anh còn bật mí rằng khán giả sẽ được chiêm ngưỡng một Romeo đẹp trai và một Juliet xinh đẹp với những nụ hôn nồng cháy ngay trên sân khấu.

Đêm nhạc này sẽ là một cuộc hội ngộ đông đủ của những người bạn thân thiết và đồng nghiệp như Đăng Dương, Lan Anh, Trọng Tấn, Anh Thơ, Ngọc Nguyễn, Lê Minh Sơn, Việt Thi, Hương Ly, Phi Long, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền và MC Phí Linh. Giám đốc âm nhạc Lưu Hà An và nhạc sĩ Huyền Trung cũng là những người bạn thân thiết nhiều năm của anh. Sân khấu còn có sự xuất hiện của Việt Thi - con gái nam ca sĩ.

Thông điệp về sự buông bỏ

Thông qua đêm nhạc, NSƯT Việt Hoàn muốn truyền cảm hứng về sự yêu thương, vì anh tin đó là điều đáng lưu giữ nhất trong cuộc đời. Nam nghệ sĩ nhìn nhận về quy luật sinh, lão, bệnh, tử một cách nhẹ nhàng, cho rằng mọi niềm vui hay nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi. Khi đã giác ngộ được điều này, con người ta sẽ không còn cảm thấy sợ hãi trước những biến chuyển của thời gian.

Anh từng được mệnh danh là một trong "tam ca nhạc đỏ" lừng lẫy của làng nhạc Việt, cùng Trọng Tấn và Đăng Dương.