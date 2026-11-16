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Vừa thua trong thử thách Fashion film, Võ Hoàng Yến buộc phải đưa hai thành viên của đội vào phòng loại là Nguyễn Minh Anh và Mai Bảo Vinh. Quyết định này lập tức khiến Mai Bảo Vinh không hài lòng, dẫn đến một cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai cô trò.

'Chiến thuật' hay là sự thất hứa?

Trước những chất vấn gắt gao của Mai Bảo Vinh về lý do bị đưa vào vòng nguy hiểm, Võ Hoàng Yến giải thích đây là một nước đi chiến thuật. Cô tin rằng Mai Bảo Vinh có đủ bản lĩnh để thuyết phục HLV Anh Thư giữ lại, và việc đặt một thí sinh mạnh vào tình huống này là cách để cô bảo toàn lực lượng cho đội.

Thế nhưng, Mai Bảo Vinh không hề chấp nhận lời giải thích này. Anh nhắc lại cam kết của Võ Hoàng Yến từ vòng chọn đội, khi cô hứa sẽ luôn bảo vệ anh và không đưa anh vào phòng loại để hy sinh cho những thí sinh khác. Việc bị đẩy vào thế nguy hiểm khiến nam thí sinh cảm thấy mình không được đối xử công bằng và cho rằng HLV đã thất hứa.

Đỉnh điểm của sự căng thẳng là khi Mai Bảo Vinh yêu cầu Võ Hoàng Yến suy nghĩ lại vì anh không muốn là người thứ hai trong đội phải ra về. Trước áp lực từ học trò, Võ Hoàng Yến đã bật khóc, dù vậy cô vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu.

Những góc nhìn trái chiều tại phòng loại

Khi đối diện với HLV Anh Thư, Mai Bảo Vinh tiếp tục khẳng định mình không hề thể hiện tệ từ đầu cuộc thi. Anh thẳng thắn cho rằng lý do mình xuất hiện ở phòng loại là vì Võ Hoàng Yến muốn chơi game.

Nam thí sinh tự nhận thấy khả năng và tác phong làm việc của mình xứng đáng được đi tiếp. Anh giải thích việc đôi lúc bị nhận xét là nhạt là do anh chủ động tiết chế cá tính để chia đều mảng miếng, chiêu trò cho cả team cùng tỏa sáng, thay vì chiếm hết spotlight một mình.

Không dừng lại ở đó, Mai Bảo Vinh còn nhận xét Võ Hoàng Yến quá tham lam khi cố gắng giữ đội hình năm thành viên cho đến tận tập 7. Theo anh, chính chiến thuật này đã khiến anh đối mặt với nguy cơ bị loại dù tiềm năng vẫn chưa được khai thác hết.

Cái kết buồn và lời đáp trả của HLV

Dù cả Võ Hoàng Yến và Mai Bảo Vinh đều nỗ lực thuyết phục, HLV Anh Thư vẫn quyết định loại đúp hai thí sinh của đội đàn em. Chia tay Mai Bảo Vinh, Anh Thư cũng bật khóc vì tiếc cho một thí sinh mà cô rất thích nhưng chưa phát huy hết khả năng.

Tối 15/11, Võ Hoàng Yến đã lên tiếng trên trang cá nhân để phản hồi về những tranh cãi trong tập 7. Cô phủ nhận việc cố tình chơi game và khẳng định nỗ lực giữ trọn vẹn năm thành viên đến thời điểm này là một hành trình đầy tâm huyết và áp lực.

Siêu mẫu cho biết việc đưa thí sinh vào phòng loại chưa bao giờ là dễ dàng, và cô muốn trao cơ hội cho những người có tiềm năng tiến xa hơn. Cô cũng bày tỏ sự không đồng tình với nhận xét quá tham lam của học trò, đồng thời mong Mai Bảo Vinh nhìn nhận quyết định từ góc độ của một HLV.

Về Mai Bảo Vinh

Mai Bảo Vinh sinh năm 1998, cao 1,81 m, là một diễn viên, người mẫu kiêm nhà sáng tạo nội dung. Trước khi tham gia The Face Vietnam 2026, anh nổi tiếng trên mạng xã hội qua các video giả giọng những nghệ sĩ như Hương Giang, Minh Tú và chính Võ Hoàng Yến, đồng thời tham gia vở kịch Đảo hoa hậu. Tại vòng casting, anh từng gây ấn tượng mạnh với phần nhảy, đọc rap và phong thái tự tin để nhận được bốn phiếu đồng ý từ ban giám khảo.