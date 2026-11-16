Từ sinh viên bị buộc thôi học vì nợ phí đến đạo diễn nghìn tỷ và căn nhà 60 tỷ của Trấn Thành

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Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ có độ phủ sóng khủng nhất showbiz Việt với hơn 20 năm hoạt động. Anh cân hết mọi vai trò từ MC, diễn viên hài, diễn viên điện ảnh cho đến đạo diễn và nhà sản xuất phim.

Bước ngoặt từ những ngày tháng 'nợ nần'

Ít ai biết rằng hành trình chạm đến đỉnh cao của Trấn Thành từng có những nốt trầm khá gắt. Từng thi đỗ vào khoa Diễn viên của Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, nhưng quãng đời sinh viên của anh không hề màu hồng. Khi công việc kinh doanh của bố thất bại, gia đình gặp biến cố kinh tế khiến Trấn Thành không còn đủ điều kiện đóng học phí.

Kết quả là anh chỉ học được khoảng một năm rồi phải nghỉ giữa chừng. Vì mải chạy show, anh nợ cả học phí lẫn môn học và cuối cùng bị nhà trường buộc thôi học. Thời điểm đó, Trấn Thành phải đi diễn hài mỗi đêm với mức thù lao chỉ vài chục nghìn đồng để tự lo cho cuộc sống và hỗ trợ gia đình.

Đến năm 2006, ở tuổi 19, anh giành giải Ba cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình. Đây chính là cột mốc quan trọng mở ra con đường chuyên nghiệp. Bên cạnh vai trò MC, anh còn hoạt động năng nổ tại các sân khấu hài, từ việc tham gia nhóm hài của nghệ sĩ Hữu Nghĩa đến khi cùng Anh Đức lập nhóm riêng biểu diễn tại các phòng trà TP.HCM. Sau đó, anh trở thành gương mặt quen thuộc trong loạt show ăn khách như Ơn Giời Cậu Đây Rồi!, Người Bí Ân, Thách Thức Danh Hài, Giọng Ải Giọng Ai và Người Ấy Là Ai?.

Chinh phục màn ảnh rộng và cú hích 'trăm tỷ'

Trong mảng điện ảnh, Trấn Thành khởi đầu bằng những vai phụ trong Mùi Ngò Gai, Cổng Mặt Trời, Công Chúa Teen Và Ngũ Hổ Tướng, Gia Sư Nữ Quái hay Hai Lúa để tích lũy kinh nghiệm. Năm 2016, anh đóng chính trong Bệnh Viện Ma cùng Hari Won, rồi tiếp tục xuất hiện trong Chờ Em Đến Ngày Mai, Nắng 2, Hoán Đổi, Trạng Quỳnh.

Bước ngoặt thực sự đến vào năm 2019 với Cua Lại Vợ Bầu. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 191 tỷ đồng, tạo tiền đề cho anh chuyển hướng sang làm đạo diễn và sản xuất. Năm 2020, web-drama Bố Già gây bão YouTube, dẫn đến phiên bản điện ảnh ra mắt năm 2021 với doanh thu khoảng 427 tỷ đồng.

Tiếp nối chuỗi thắng lợi, Nhà Bà Nữ, ra mắt hai năm sau Bố Già, thu về khoảng 475 tỷ đồng. Đến năm 2024, phim Mai tiếp tục khẳng định vị thế siêu phẩm phòng vé với doanh thu 551 tỷ đồng. Không dừng lại, năm 2025, anh thử nghiệm màu sắc hài hước với Bộ Tứ Báo Thủ, thu về 332 tỷ đồng. Mới nhất là Thỏ Ơi!! ra mắt đầu năm 2026 với doanh thu hơn 450 tỷ đồng.

Tổng cộng, 5 bộ phim do Trấn Thành đạo diễn đã mang về hơn 2.200 tỷ đồng, biến anh thành đạo diễn Việt Nam đầu tiên đạt cột mốc này. Dù gây nhiều tranh luận, nhưng khả năng trực tiếp xây dựng kịch bản, chỉ đạo diễn xuất và sản xuất đã đưa Trấn Thành trở thành nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thị trường điện ảnh hiện nay.

Cuộc sống xa hoa tại Đảo Kim Cương

Song song với sự nghiệp, đời tư của Trấn Thành cũng luôn là tâm điểm. Năm 2016, anh kết hôn với ca sĩ Hari Won. Dù từng đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều, nhưng sau gần một thập kỷ, cặp đôi vẫn bền chặt và cùng nhau đồng hành trong công việc.

Thành quả của những năm tháng cày cuốc được thể hiện rõ qua nơi ở. Đầu năm 2026, vợ chồng Trấn Thành chuyển về căn hộ mới tại Đảo Kim Cương, TP.HCM. Căn nhà rộng hơn 300m², thiết kế hiện đại với thang máy riêng và hồ bơi riêng rộng khoảng 26m² nhìn ra sông Sài Gòn. Giá trị bất động sản này được truyền thông ước tính hàng chục tỷ đồng, thậm chí có nguồn tin cho rằng con số lên tới khoảng 60 tỷ đồng (chưa tính nội thất).

Từ một sinh viên nợ học phí phải bỏ học, giờ đây Trấn Thành đã sở hữu khối tài sản khủng và những kỷ lục điện ảnh vô tiền khoáng hậu. Đúng là không có gì là không thể nếu bạn đủ kiên trì và năng lực, nhỉ?