Trương Gia Huy thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Asian Television Awards 2026

Giải trí

Sự kiện Giải thưởng Truyền hình châu Á lần thứ 31 (Asian Television Awards 2026) vừa diễn ra trong hai đêm 13 và 14.11 tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ hơn 400 nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhà làm phim cùng đại diện các đài truyền hình trong khu vực. Quy mô của giải thưởng năm nay khá ấn tượng với 409 đề cử được chọn lọc từ hơn 1.000 tác phẩm dự thi, trải dài trên 74 hạng mục từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ. Để đưa ra kết quả cuối cùng, một hội đồng giám khảo gồm 60 thành viên hoạt động trong ngành truyền hình châu Á - Thái Bình Dương đã làm việc nghiêm túc.

Trong hai đêm trao giải, ban tổ chức lần lượt vinh danh 48 giải thuộc các nhóm tin tức, phi hư cấu, thể thao, hoạt hình, giải trí và kỹ thuật. cùng 26 giải thưởng dành cho phim truyện, diễn xuất, livestream và âm nhạc. Đặc biệt, các hạng mục về âm nhạc và biểu diễn trực tuyến ghi nhận sự góp mặt sôi nổi của nhiều nghệ sĩ đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

'Ảnh đế' Trương Gia Huy và chiến thắng thuyết phục

Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là màn đăng quang của ảnh đế Hồng Kông Trương Gia Huy. Nam diễn viên đã vượt qua các đề cử để giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong tác phẩm Justice is mine. Sự hiện diện của ông tại TP.HCM nhanh chóng trở thành tâm điểm, thu hút sự quan tâm lớn từ cả giới truyền thông lẫn người hâm mộ Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở việc nhận giải, Trương Gia Huy còn khiến nhiều người ngỡ ngàng khi chia sẻ rằng ông từng có suy nghĩ giải nghệ sau nhiều năm gắn bó với nghề. Dù vậy, khi được hỏi về lý do khiến bản thân vẫn chưa thể rời xa diễn xuất, nam diễn viên đồng thời chia sẻ góc nhìn. Ông cũng dành thời gian bàn về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với điện ảnh, đồng thời bày tỏ sự ấn tượng với con người Việt Nam. Ông cũng nhắc đến khả năng tham gia một dự án phim Việt trong tương lai.

Hành trình ba thập kỷ biến hóa đa dạng

Để có được vị thế hiện tại, Trương Gia Huy (tên tiếng Anh là Nick Cheung) sinh năm 1964 tại Hồng Kông và đã trải qua hơn ba thập niên hoạt động nghệ thuật. Sự nghiệp của ông được xây dựng trên khả năng biến hóa linh hoạt qua nhiều dạng vai khác nhau. Khán giả có thể thấy một Trương Gia Huy hài hước trong vai tay cờ bạc, một giang hồ trọng nghĩa khí, hay những nhân vật có nội tâm phức tạp như cảnh sát và sát thủ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông từng gây chú ý với vai Hóa Cốt Long trong Vua bịp đại chiến Las Vegas năm 1998 khi đóng cùng Lưu Đức Hoa. Sau đó, nam diễn viên chuyển hướng sang dòng phim hình sự và tâm lý với các tác phẩm như Đại sự kiện (2004), Xã hội đen (2005), Sát thủ lưu vong (2006) và Xin đừng gác máy (2008).

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Trương Gia Huy chính là vai sát thủ Hồng Kinh trong phim Nhân chứng năm 2008. Vai diễn này đã giúp ông đạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại cả hai giải thưởng danh giá là Kim Tượng và Kim Mã. Phong độ này tiếp tục được duy trì qua các phim Kẻ chỉ điểm (2010), Đêm tàn (2012) và Võ đài tranh đấu (2013). Trong phim Võ đài tranh đấu, ông vào vai cựu võ sĩ quyền anh Trình Huy nỗ lực trở lại võ đài MMA sau nhiều biến cố, giúp ông lần thứ hai giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Tượng.

Những năm gần đây, anh tiếp tục xuất hiện trong các dự án như Sứ mệnh nội gián (2016), Bão trắng (2013), Nhân chứng thầm lặng (2019), Liêm chính phong vân (2019), Bạo liệt điểm (2023) và Tái sinh (2024).

Cuộc sống ngoài màn ảnh

Ngoài công việc, đời tư của Trương Gia Huy cũng là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ông và Quan Vịnh Hà đã gắn bó với nhau hơn 30 năm. Không chỉ duy trì một cuộc hôn nhân bền vững, cặp đôi còn cùng nhau xây dựng một gia đình ấm áp, được coi là hình mẫu lý tưởng trong giới showbiz Hoa ngữ.

Liệu chúng ta có nên hy vọng về một cú bắt tay giữa ảnh đế Hồng Kông và một đạo diễn Việt nào đó sắp tới không nhỉ?