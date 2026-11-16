Kim Jae Bin và hành trình viết thư tay 4 tháng mong mẹ tỉnh lại sau biến cố

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Tháng 6/2025, gia đình Kim Jae Bin đã đối mặt với một biến cố lớn khi mẹ anh bị suy đa tạng do biến chứng từ sốt xuất huyết nặng. Tình trạng sức khỏe nghiêm trọng khiến bà phải điều trị tại phòng chăm sóc tích cực của Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Trong suốt gần 4 tháng, mẹ anh rơi vào trạng thái hôn mê sâu và bị liệt trong khoảng nửa năm.

Những lá thư gửi vào phòng bệnh

Trong quãng thời gian mẹ nằm viện, Kim Jae Bin vẫn phải duy trì việc học tập và đi hát. Mỗi buổi tối, anh đều đến bệnh viện để hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ. Tuy nhiên, anh không thể trực tiếp vào phòng bệnh.

Để thể hiện tình yêu thương và động viên mẹ trong lúc bất lực, chàng trai trẻ đã chọn cách viết thư tay. Những lá thư nhỏ này được anh viết đều đặn mỗi ngày và nhờ người thân gửi vào phòng bệnh. Suốt gần 4 tháng, dù chị Yến chưa thể tỉnh lại để đọc những dòng chữ ấy, Jae Bin vẫn kiên trì viết với hy vọng mẹ sẽ sớm vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Nỗi day dứt của người con

Khi nhớ lại khoảng thời gian này, Kim Jae Bin chia sẻ cảm giác day dứt vì cho rằng bản thân có liên quan đến việc mẹ mắc bệnh. Thời điểm đó, anh thường xuyên đi học và đi diễn tại TP.HCM, trong khi gia đình lại sống ở Bình Dương.

Có những hôm kết thúc công việc vào khoảng 9-10 giờ tối, nam ca sĩ mới bắt đầu trở về nhà và thường chỉ có mặt lúc nửa đêm. Vì mẹ thường xuyên thức khuya để chờ con trai về, Jae Bin tự trách mình rằng chính việc mẹ đợi anh đã khiến bà dễ bị muỗi đốt, dẫn đến căn bệnh nghiêm trọng.

Khoảnh khắc mẹ tỉnh lại mang đến cho anh những cảm xúc khó diễn tả. Đó là sự pha trộn giữa niềm vui sướng khi bà thoát khỏi cơn hôn mê, nhưng đồng thời cũng là nỗi đau lòng khi chứng kiến sức khỏe của mẹ vẫn còn rất yếu.

Hành trình âm nhạc và sự trở lại tại Sao Mai 2026

Kim Jae Bin là ca sĩ mang hai dòng máu Việt – Hàn, sinh năm 2008. Anh từng gây ấn tượng với khán giả thông qua các chương trình âm nhạc dành cho thiếu nhi như The Voice Kids 2019 và Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng nhí. Sau những dấu ấn đầu đời, anh chọn thời gian im ắng để tập trung học tập tại Nhạc viện TP.HCM, theo chuyên ngành Thanh nhạc nhẹ, hòa âm phối khí và thử sức với sáng tác.

Đến năm 2026, Kim Jae Bin trở lại với hình ảnh trưởng thành hơn khi tham gia cuộc thi Sao Mai. Với màu sắc âm nhạc trẻ trung và khả năng trình diễn, anh trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào top 16 của cuộc thi. Dù dừng chân tại liveshow 3 và chưa thể tiến sâu hơn, hành trình của nam ca sĩ 18 tuổi vẫn nhận được nhiều sự quan tâm nhờ tinh thần nghiêm túc với nghệ thuật và tình cảm sâu sắc dành cho gia đình.