Ca sĩ Khánh Ly và cơ ngơi nhà vườn 25.000 m2 cần tới 6 người làm

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Không chỉ gây ấn tượng với trình độ học vấn, ca sĩ Khánh Ly còn sở hữu một cơ ngơi rộng tới 25.000 m2 tại Gia Lâm, Hà Nội. Đây là khu đất được vợ chồng nữ ca sĩ mua từ khoảng năm 2004, thời điểm những năm đầu hôn nhân. Mục tiêu ban đầu của gia đình chỉ là tạo ra một không gian yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên để nghỉ ngơi vào cuối tuần cùng con cái và người thân. Thế nhưng, sau nhiều năm cải tạo, nơi này đã biến thành một quần thể nhà vườn quy mô lớn, kết hợp hài hòa giữa nhà ở, hồ nước, cây cảnh và khu nuôi động vật.

Khánh Ly là một ca sĩ gốc Nghệ An, sinh năm 1984. Cô sở hữu bảng thành tích đáng nể với giải Nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Hà Nội năm 2006, giải Ba dòng nhạc thính phòng tại Sao Mai 2011 và giải Nhì cuộc thi Thính phòng - Nhạc kịch TP.HCM năm 2017. Những cột mốc này giúp cô khẳng định vị trí trong dòng nhạc thính phòng, một thể loại đòi hỏi nền tảng thanh nhạc và quá trình rèn luyện chuyên sâu.

Khi nghệ thuật song hành cùng học thuật

Không dừng lại ở việc biểu diễn, Khánh Ly theo đuổi con đường học vấn một cách nghiêm túc. Năm 2023, cô bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ âm nhạc. Hiện tại, cô đảm nhận vai trò giảng viên tại khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Dù bận rộn với công việc giảng dạy, cô vẫn ra mắt các sản phẩm âm nhạc như Mùa Lá Đi Qua, Lời Ru Nguồn Cội, Mùa Đông Không Lạnh, Khúc Ru và Khúc Mùa Xuân.

Để đạt được những thành tựu này, Khánh Ly từng trải qua những giai đoạn vất vả khi phải tạm gác ca hát để tập trung cho gia đình và học tập. Cô chia sẻ việc vừa đi hát, vừa chăm con, vừa hoàn thành con đường học vấn là một thử thách lớn, có lúc cô gần như không còn thời gian cho đam mê. Chính sự đồng hành và ủng hộ của người chồng đã giúp cô vượt qua khó khăn để tiếp tục theo đuổi cả hai vai trò giảng viên và ca sĩ.

Chi tiết khu vườn 'vạn năng' tại Gia Lâm

Khu nhà vườn của Khánh Ly được thiết kế bởi chính ông xã, một kiến trúc sư, họa sĩ làm trong ngành xây dựng. Ngay từ lối vào, khách ghé thăm sẽ ấn tượng với hệ thống cầu đá màu trắng bắc qua hồ nước. Công trình trung tâm là ngôi nhà sàn hai tầng mang phong cách hiện đại, là nơi sum họp gia đình và gặp gỡ bạn bè. Phía sau nhà là một bể bơi ngoài trời diện tích lớn với thiết kế uốn lượn cạnh khu sinh hoạt chung.

Một điểm nhấn công phu khác là hồ cá Koi với các cụm đá tự nhiên, hòn non bộ và cây cảnh được bố trí hài hòa. Không chỉ có cây và cá, nơi đây còn như một vườn bách thú thu nhỏ với hệ thống vật nuôi phong phú. Gia đình xây dựng những khu vực có khung thép và lưới bao quanh để nuôi chim, bồ câu và các loại thủy cầm, tạo môi trường sống tự nhiên với đá, cây thân gỗ và nguồn nước.

Áp lực chăm sóc cơ ngơi 'khủng'

Với quy mô 25.000 m2, hàng nghìn cây cảnh và nhiều loại vật nuôi, việc vận hành khu vườn tiêu tốn không ít chi phí và nhân lực. Khánh Ly cho biết gia đình phải thuê tới sáu người giúp việc chỉ để trông nom, chăm sóc khuôn viên và vật nuôi. Các công việc như vệ sinh hồ cá, chăm sóc cây cảnh và quản lý khu nuôi động vật phải được thực hiện thường xuyên để duy trì cảnh quan.

Đối với nữ ca sĩ, khu vườn không chỉ là tài sản mà còn là nơi tái tạo năng lượng sau những giờ đứng lớp và biểu diễn. Cô thích cảm giác được đi dạo quanh vườn, ngắm nhìn cây trái, tự tay thu hoạch rau và dành thời gian chất lượng bên các con. Trong hành trình sự nghiệp, từ những ngày đầu tham gia Sao Mai cho đến khi lấy bằng Tiến sĩ, ông xã luôn là người ủng hộ hết mình, đồng thời là người trực tiếp quy hoạch, sưu tầm cây cảnh và xây dựng nên toàn bộ khuôn viên này.