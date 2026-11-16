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Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, sau 29 năm công tác, MC Tùng Chi đã nghỉ việc tại VTV từ tháng 9 vừa qua. Dù đơn xin nghỉ việc đã được gửi đi từ trước, nhưng phải đến thời điểm gần đây, nữ MC kiêm đạo diễn này mới hoàn tất toàn bộ các thủ tục liên quan để rời khỏi đài.

Từ sự tò mò đến niềm đam mê truyền hình

Ít ai biết rằng khi mới bắt đầu, Tùng Chi không hề có định hướng gắn bó lâu dài với nghề truyền hình. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1997, chị ứng tuyển vào vị trí phóng viên tại VTV cùng năm đó chủ yếu vì tò mò về quy trình sản xuất chương trình cũng như công việc của những người đứng sau ống kính.

Tuy nhiên, chính môi trường làm việc đầy thử thách và mới mẻ tại VTV đã khơi dậy niềm đam mê trong chị. Trong suốt gần ba thập kỷ công tác, Tùng Chi không chỉ dừng lại ở vai trò MC mà còn đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng khác như biên tập viên, tổ chức sản xuất và đạo diễn.

Dấu ấn với những chương trình truyền hình

Bước đầu tạo được tiếng vang trên sóng truyền hình là thông qua gameshow hẹn hò Từ ánh mắt đến trái tim. Thời điểm nhận lời dẫn cùng BTV Hoa Thanh Tùng, Tùng Chi từng cảm thấy lo lắng vì bản thân không phải mẫu người bạo dạn hay hoạt bát. Thế nhưng, chính phong cách dẫn nhẹ nhàng, tình cảm lại trở thành điểm cộng lớn, giúp chị truyền tải thông điệp chương trình một cách hiệu quả và tạo được thiện cảm với khán giả.

Nhắc đến Tùng Chi, khán giả nhớ đến nhiều nhất là hình ảnh gắn liền với Đường lên đỉnh Olympia. Chị là một trong những nữ MC gắn bó lâu nhất với chương trình này, dẫn dắt qua hai giai đoạn: từ năm 2000 đến 2004 và từ năm 2009 đến 2016. Với tà áo dài nền nã, mái tóc ngắn đặc trưng và nụ cười thân thiện, chị đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Phong cách dẫn điềm tĩnh, gần gũi nhưng vẫn đảm bảo sự chắc chắn đã giúp Tùng Chi tạo được dấu ấn riêng. MC Diệp Chi từng nhận xét về chị như một “người phụ nữ thép”, sở hữu sự từng trải và kiến thức vững vàng, tạo được niềm tin với cả thí sinh lẫn khán giả.

Sự linh hoạt giữa vai trò MC và Đạo diễn

Tùng Chi luôn xác định rõ thế mạnh của bản thân khi chia sẻ rằng mình không sôi nổi như chị Tạ Bích Loan hay dí dỏm như Lưu Minh Vũ, vì vậy chị chọn cách thể hiện những gì là của riêng mình. Bên cạnh việc xuất hiện trước ống kính, chị còn làm việc thầm lặng trong phòng điều phối với vai trò đạo diễn, tổ chức và sản xuất để đảm bảo nội dung, tiến độ cho Đường lên đỉnh Olympia.

Việc quay trở lại vị trí MC vào năm thứ 10 của Olympia cũng xuất phát từ tinh thần xung phong. Chị cho biết mình thường chọn những vị trí đang yếu hoặc cần sự có mặt của mình nhất để xử lý công việc tốt hơn, đặc biệt là sau những sự kiện hi hữu như trận chung kết giữa năm điểm cầu ở năm thứ chín của chương trình.

Sau mùa chung kết năm 2016, Tùng Chi không còn dẫn chương trình mà chuyển hẳn sang làm đạo diễn, tập trung vào công tác tổ chức và sản xuất. Dù không còn xuất hiện trên sóng, chị vẫn được coi là gương mặt không thể tách rời với chặng đường của Olympia.

Một cuộc sống riêng tư kín tiếng

Trái ngược với sự nhiệt huyết và năng động trong công việc, Tùng Chi cực kỳ kín tiếng về đời tư. Chị chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm hay gia đình trên các phương tiện truyền thông. Ngay cả tại các sự kiện, dù vẫn vui vẻ chụp ảnh cùng mọi người, chị hiếm khi trả lời phỏng vấn, kể cả những câu hỏi liên quan đến công việc của chính mình.