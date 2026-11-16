Lang Lang tái ngộ Hà Nội với hai đêm diễn 'cháy vé' cực nhanh

Giải trí

Lang Lang sẽ biểu diễn trong chương trình Lang Lang Piano Recital in Hanoi vào tối 18 và 20/12. Với mức giá vé dao động từ hai triệu đến 10 triệu đồng cho sáu hạng vé khác nhau, hai đêm diễn này đã chính thức 'cháy vé' ngay sau khi mở bán ngày 14/11.

Show lần này hứa hẹn sẽ cực kỳ chất lượng khi giới thiệu những sáng tác của năm nhà soạn nhạc là Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Isaac Albéniz, Enrique Granados và Franz Liszt. Đặc biệt, fan của Beethoven không thể bỏ qua hai bản Sonata số 8 Pathétique và Sonata số 31, Op. 110. Ngoài ra, nghệ sĩ sẽ thể hiện tác phẩm Vocalise Op. 34, số 14 của Rachmaninoff.

Từ cậu bé mê Tom & Jerry đến siêu sao thế giới

Ít ai biết động lực để Lang Lang theo đuổi piano lại đến từ việc xem tập The Cat Concerto trong phim Tom & Jerry năm hai tuổi. Bắt đầu học từ năm ba tuổi và giành giải nhất cuộc thi Âm nhạc Tchaikovsky cho tài năng trẻ quốc tế lúc 13 tuổi, nghệ sĩ 44 tuổi này giờ đã là một tên tuổi tầm cỡ thế giới.

Anh từng biểu diễn trước những nhân vật quyền lực như Giáo hoàng Francis, Nữ hoàng Elizabeth II, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama và đứng chung sân khấu Grammy với Metallica, Herbie Hancock hay Pharrell Williams. Không chỉ dừng lại ở đó, Lang Lang còn hợp tác với nhiều dàn nhạc hàng đầu và các nhạc trưởng danh tiếng như Sir Simon Rattle hay Gustavo Dudamel.

Không chỉ là âm nhạc

Bên cạnh chuyên môn, Lang Lang còn là nhà hoạt động xã hội với tâm huyết đưa âm nhạc đến gần hơn với giới trẻ thông qua các concert trên Youtube và quỹ âm nhạc phi lợi nhuận quốc tế. Những đóng góp này đã giúp anh lọt top 100 người có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn năm 2018.

Đây không phải lần đầu nghệ sĩ đến Việt Nam. Anh từng trình diễn cùng bố tại Nhà hát Lớn Hà Nội năm 2003 và tái ngộ khán giả Việt cũng ở địa điểm này sau 14 năm. Về đời tư, năm 2019, anh kết hôn với nghệ sĩ dương cầm người Đức Gina Alice và đón con đầu lòng hơn một năm sau đó.

Vé hết sạch thế này thì chỉ còn cách 'canh' pass vé hoặc cầu nguyện có ai đó đổi ý thôi, đúng không?