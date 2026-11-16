Chuyện tình 10 ngày chốt đơn của MC Thanh Vân Hugo và cái kết mẹ 4 con trong biệt thự

Giải trí

Thanh Vân Hugo khiến nhiều người ngỡ ngàng khi quyết định bước vào mối quan hệ yêu đương với doanh nhân Đặng Hùng Cường chỉ sau 10 ngày gặp gỡ. Một quyết định mà chính chủ thừa nhận là khá liều lĩnh vì thời gian tìm hiểu quá ngắn, nhưng lại mang đến một cái kết viên mãn.

Cú "chốt đơn" chóng vánh và niềm tin đặt đúng chỗ

Câu chuyện bắt đầu từ sự mai mối của người quen. Trong một chuyến công tác vào TP.HCM, doanh nhân Đặng Hùng Cường đã có cơ hội gặp mặt hai mẹ con cô. Chỉ sau khoảng 10 ngày tiếp xúc, nữ MC đã đồng ý yêu.

Điều khiến cô có thêm niềm tin chính là sự quan tâm, chân thành và đặc biệt là cách doanh nhân này đối xử với con trai riêng của cô. Vì cả hai đều từng trải qua đổ vỡ và có con riêng, họ dễ dàng tìm thấy sự thấu hiểu và cảm thông để cùng nhau xây dựng một mái ấm mới.

Hành trình từ cầu hôn đến đám cưới biển Phú Quốc

Sau thời gian gắn bó, tháng 5/2020, Thanh Vân Hugo nhận lời cầu hôn lãng mạn tại Đà Nẵng. Hai người sau đó hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, dọn về chung sống và chào đón con gái chung là Bình An (tên ở nhà là Vừng) vào tháng 5/2022.

Phải đến tháng 1/2024, sau khoảng 5 năm gắn bó, cặp đôi mới chính thức tổ chức hôn lễ tại Phú Quốc. Đám cưới diễn ra bên bờ biển với sự chung vui của gia đình, bạn bè cùng nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí.

Cuộc sống hiện tại: Mẹ của 4 con trong căn biệt thự hiện đại

Từ một người mẹ đơn thân, cuộc sống của Thanh Vân Hugo thay đổi hoàn toàn khi cùng chồng chăm sóc 4 người con. Gia đình hiện tại bao gồm một con trai riêng của cô, hai con riêng của chồng và một con gái chung.

Khi quyết định chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM sinh sống, doanh nhân Đặng Hùng Cường đã chuẩn bị cho vợ một cơ ngơi khang trang. Đó là căn biệt thự có diện tích gần 200m², nổi bật với tông màu trắng chủ đạo và phong cách kiến trúc hiện đại.

Hiện tại, bên cạnh việc vun vén cho mái ấm nhỏ, nữ MC vẫn duy trì các hoạt động kinh doanh riêng và chọn lọc tham gia những dự án nghệ thuật phù hợp.

Về Thanh Vân Hugo

Thanh Vân Hugo là gương mặt MC quen thuộc qua các chương trình như Vui cùng Hugo, Đường lên đỉnh Olympia, Vietnam's Got Talent hay Vì bạn xứng đáng. Không chỉ dẫn chương trình, cô còn đóng phim với các tác phẩm như Nhật ký Vàng Anh, Phía cuối cầu vồng, Hoa nở trái mùa, Zippo, Mù tạt và Em. Trước khi tìm thấy hạnh phúc mới, cô từng có khoảng 8 năm làm mẹ đơn thân sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ.