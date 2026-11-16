Tuấn Trần vừa về nước đã cấp tốc đến rạp ủng hộ Phương Anh Đào

Giải trí

Vào tối 15/11, Tuấn Trần cùng Võ Tấn Phát và một người bạn đã âm thầm đến rạp xem phim để ủng hộ đoàn phim Ngày Con Còn Mẹ. Hai nam diễn viên diện trang phục đơn giản và không thông báo trước về sự xuất hiện của mình. Tuy nhiên, sau khi suất chiếu kết thúc, camera tại rạp đã nhanh chóng bắt gặp họ. Ngay sau đó, Tuấn Trần và Võ Tấn Phát được mời lên sân khấu để giao lưu cùng đoàn phim và người hâm mộ.

Điểm nhấn của buổi giao lưu là khi Tuấn Trần đặt câu hỏi cho ê-kíp: "Cái kết của Lai và Mây như thế nào ạ?". Trong phim, Mây do Phương Anh Đào thủ vai và Lai do Ma Ran Đô đóng là một cặp tình nhân chị - em. Dù Lai đồng ý đóng giả người yêu để cùng Mây về thăm mẹ Tím (Hồng Đào) cho bà an tâm, nhưng trước đó Mây đã nói lời chia tay vì phát hiện Lai ngoại tình. Vì bộ phim bỏ ngỏ cái kết thực sự của cặp đôi này, câu hỏi của Tuấn Trần khiến hội 'đẩy thuyền' cực kỳ thích thú. Nhiều netizen trêu rằng nam diễn viên đang 'ghen' ra mặt với tình màn ảnh của Phương Anh Đào và ngầm khẳng định chủ quyền với bạn gái tin đồn.

Mối lương duyên từ phim Mai

Tuấn Trần và Phương Anh Đào là cặp đôi được khán giả nhiệt tình ghép đôi sau khi cùng tham gia phim Mai của đạo diễn Trấn Thành. Trong tác phẩm này, họ vào vai Dương và Mai với một mối quan hệ tình cảm nhiều trắc trở. Chính những tương tác giàu cảm xúc trên màn ảnh đã khiến người xem tin rằng họ 'phim giả tình thật'.

Sau Mai, mỗi khi xuất hiện cùng nhau, cả hai luôn trở thành tâm điểm chú ý nhờ những khoảnh khắc tương tác thân thiết và những lời nhận xét tích cực dành cho đối phương. Sự kỳ vọng của fan càng tăng cao khi đến tháng 1/2026, họ tiếp tục tái hợp trong dự án Báu Vật Trời Cho.

Tình bạn thân hay tình yêu?

Cho đến nay, chuyện tình cảm ngoài đời của hai diễn viên vẫn chưa từng được xác nhận. Phương Anh Đào từng chia sẻ rằng cô và Tuấn Trần là bạn thân. Về phía Tuấn Trần, nam diễn viên khẳng định những đồn đoán tình cảm chỉ là tin đồn, đồng thời dành nhiều lời khen cho sự chuyên nghiệp và tâm huyết của đồng nghiệp.

Tuy nhiên, hành động xuất hiện tại cinetour lần này được xem là 'dặm bùa' cho những người hâm mộ. Tuấn Trần vừa trở về Việt Nam vào ngày 15/11 sau lịch trình ghi hình tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho ngày ra mắt phim điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc vào ngày 16/11. Việc anh có mặt tại rạp ngay tối 15/11 để ủng hộ Phương Anh Đào khiến màn tương tác này trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết. Đặc biệt, giữa lúc mạng xã hội rộ lên tin đồn hai người rạn nứt, hành động này của Tuấn Trần được cho là đập tan tin đồn chia tay mà dân tình bàn tán những ngày qua.

Về bộ phim Ngày Con Còn Mẹ

Đây là tác phẩm đánh dấu màn kết hợp giữa Phương Anh Đào và nghệ sĩ Hồng Đào dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện giữa Mây và mẹ Tím, hai mẹ con mang trong lòng những tổn thương và hiểu lầm kéo dài suốt nhiều năm. Ngay từ nhỏ, Mây luôn cảm thấy mình là đứa con bị bỏ quên khi mẹ dành nhiều tình thương và sự ưu tiên cho anh trai Pháo. Những bất đồng không được hóa giải đã tạo nên khoảng cách lớn giữa hai mẹ con, cho đến khi những biến cố bất ngờ xảy ra, Mây mới có cơ hội nhìn lại và hiểu được những hy sinh thầm lặng của mẹ.

Ngoài Phương Anh Đào và Hồng Đào, phim còn có sự góp mặt của Ma Ran Đô, Nguyên Thảo, Huy Anh. Bộ phim đặt trọng tâm vào tình mẫu tử, những tổn thương giữa các thế hệ và cơ hội hàn gắn khi thời gian còn cho phép.