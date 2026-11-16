Lê Vũ Phương: 13 lần đi thi mới chạm tay vào ngôi vị quán quân

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Sau 13 lần thử sức ở đủ mọi cuộc thi âm nhạc từ năm 2006 đến năm 2019, Lê Vũ Phương cuối cùng đã chạm đến ngôi vị quán quân tại 'Hãy nghe tôi hát' 2019. Với nam ca sĩ, đây không đơn thuần là một danh hiệu mà là thành quả ngọt ngào cho những ngày tháng bền bỉ, không bỏ cuộc dù có những lần kết quả không như mong đợi.

Lê Vũ Phương được biết đến nhiều nhất qua những bản tình ca và dòng nhạc xưa. Tuy nhiên, anh khẳng định mình không phải là một "ẩn số" về dòng nhạc mà là một người luôn trong trạng thái khám phá những khả năng mới của bản thân. Anh cho rằng mỗi người đều sở hữu những điều đặc biệt và khả năng phi thường mà đôi khi chính họ cũng không nhận ra, vì thế việc dám thử sức là cách duy nhất để tìm thấy thế mạnh tiềm ẩn.

Không tự giới hạn trong một màu sắc

Thay vì chỉ trung thành với sở trường nhạc xưa, Lê Vũ Phương quyết định không tự giới hạn mình trong một màu sắc duy nhất. Thời gian gần đây, anh bắt đầu lấn sân sang dân ca và dành ra khoảng ba năm để tập trung sáng tác cũng như thể hiện những ca khúc do chính mình viết.

Trước những thắc mắc về việc thay đổi phong cách, nam ca sĩ khẳng định đây không phải là sự từ bỏ sở trường mà là cách anh bổ sung thêm màu sắc cho hành trình nghệ thuật. Lê Vũ Phương quan niệm âm nhạc không có giới hạn và không nhất thiết phải khăng khăng theo một lối. Việc đa dạng hóa thể loại hát không chỉ giúp anh làm mới mình mà còn mở rộng cơ hội làm nghề, dễ dàng thích nghi với nhu cầu khác nhau của khán giả và các chương trình.

Lời khuyên cho những giọng ca trẻ

Từ chính trải nghiệm của mình, Lê Vũ Phương nhắn nhủ các bạn trẻ hãy mạnh dạn tham gia các cuộc thi âm nhạc và đừng quá sợ hãi thất bại. Anh cho rằng dù bị loại ngay vòng đầu, vào chung kết hay giành giải thưởng thì mỗi lần thử sức đều mang lại những bài học quý giá. Đó là cơ hội để những người trẻ được va chạm, học hỏi từ những người có kinh nghiệm và nhìn nhận rõ khả năng của bản thân.

Nam ca sĩ nhấn mạnh yếu tố then chốt là phải xác định được đam mê và kiên trì theo đuổi lựa chọn đó. Anh khuyến khích các bạn cứ thử sức để va chạm và biết khả năng của mình ở đâu, vì nếu anh bỏ cuộc sau những lần thất bại đầu tiên trong số 13 lần đi thi, có lẽ sẽ không có vị trí của anh ngày hôm nay.

Từ thí sinh đến vai trò đội trưởng

Một bước ngoặt mới trong sự nghiệp là khi Lê Vũ Phương tham gia chương trình 'Ẩn số tỏa sáng' với vai trò đội trưởng. Đây là một trải nghiệm khác biệt hoàn toàn vì trước đây anh thường xuất hiện với tư cách thí sinh hoặc giám khảo, còn lần này anh trực tiếp đồng hành cùng những gương mặt mới.

Trong vai trò này, Lê Vũ Phương tin vào sự may mắn và cái duyên. Anh không đặt nặng việc phải tìm kiếm một "viên ngọc thô" hay một giọng ca đã hoàn thiện, mà ưu tiên những người có khả năng chạm đến cảm xúc của anh. Nam ca sĩ quan niệm một đội trưởng cần biết lắng nghe bằng trái tim nhưng đồng thời phải giữ sự tỉnh táo để đưa ra những quyết định phù hợp nhất.