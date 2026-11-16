Angela Phương Trinh và hành trình từ 'thảm họa' bếp núc đến lối sống ăn chay

Giải trí

Angela Phương Trinh từng khiến mẹ phải vội vã chạy vào cứu trợ vì lỡ làm cháy hành trong lúc nấu ăn. Hình ảnh một nữ diễn viên lóng ngóng, bối rối trong căn bếp là điều ít ai biết, trái ngược hoàn toàn với vẻ chỉn chu thường thấy trước ống kính.

Angela Phương Trinh là một nữ diễn viên từng gây ấn tượng với phong cách thời trang cá tính trước khi chuyển sang lối sống kín đáo, ăn chay và tích cực làm thiện nguyện.

Những kỷ niệm vụng về trong căn bếp

Năm 2015, khán giả lần đầu thấy một khía cạnh đời thường của Angela Phương Trinh khi cô tham gia chương trình Chuẩn cơm mẹ nấu cùng mẹ ruột. Thay vì vai trò người mẫu hay diễn viên, cô trực tiếp đứng bếp và thực hiện các công đoạn nấu nướng. Tại đây, mẹ cô chia sẻ rằng con gái không có nhiều thời gian vào bếp nên vẫn còn khá vụng về. Việc phi hành bị cháy trong lúc nấu đã khiến mẹ cô không thể đứng ngoài quan sát mà phải vào hỗ trợ ngay lập tức.

Tuy nhiên, những khoảnh khắc này lại mang đến niềm vui cho hai mẹ con. Angela Phương Trinh tâm sự rằng cô thích vào bếp cùng mẹ vì đây là dịp để học thêm món ngon và là thời gian để hai mẹ con trò chuyện về cuộc sống, công việc. Thậm chí khi đã dọn ra ở riêng trong một căn hộ gần nhà để tập tự lập, cô vẫn thường xuyên về dùng bữa cùng gia đình. Dù từng trải nghiệm nhiều bữa tiệc cầu kỳ tại các khách sạn, nhà hàng, cô khẳng định món ăn ngon nhất vẫn là cơm nhà mẹ nấu.

Thực đơn ăn chay trường chi tiết

Bước ngoặt lớn trong thói quen ăn uống của nữ diễn viên là quyết định ăn chay trường. Trong một cuộc trò chuyện năm 2020, cô đã chia sẻ chi tiết thực đơn hằng ngày của mình để duy trì lối sống này. Bữa sáng của cô thường gồm ngũ cốc, sữa chua hoặc trứng và phô mai ăn kèm bánh mì. Sang bữa trưa, cô ưu tiên dùng cơm gạo lứt kết hợp với đậu hũ, rau củ luộc, rau xào và canh, đồng thời bổ sung nước ép, trái cây tráng miệng và hạn chế đồ chiên xào nhiều dầu mỡ.

Bữa tối được cô sắp xếp linh hoạt hơn với các món như lẩu chay, bún, phở, gỏi cuốn hoặc salad. Theo cô, việc thay đổi thực đơn giúp người ăn chay không cảm thấy nhàm chán khi duy trì chế độ này lâu dài. Điều thú vị là dù ăn uống chỉn chu, thời điểm đó cô vẫn chưa thường xuyên đứng bếp. Mẹ cô là người đảm nhận phần lớn việc ăn uống, nghiên cứu và chuẩn bị các món chay phù hợp cho con gái.

Angela Phương Trinh hài hước thừa nhận mình chỉ biết làm những món đơn giản như trứng chiên phô mai ăn kèm bánh mì. Cô bày tỏ mong muốn học thêm nhiều món chay ngon để tự tay nấu mời gia đình vào những ngày rằm, vì với cô, sự quây quần trong bữa cơm gia đình là điều quý giá nhất.

Tình yêu với hương vị quê nhà và gia đình

Không chỉ dừng lại ở bếp núc cùng mẹ, Angela Phương Trinh còn có những kỷ niệm giản dị tại quê nội. Tháng 12/2019, cô cùng em gái Phương Trang về quê, theo bà ra vườn hái dưa gang, bí để chuẩn bị món canh kiểm. Đây là món canh cô yêu thích nhất ở quê nội. Hình ảnh hai chị em cùng bà thu hoạch rau củ và vào bếp nấu ăn mang lại cảm giác gần gũi, khác xa với vẻ hào nhoáng tại các sự kiện giải trí.

Sự gắn bó với ẩm thực chay còn được đẩy lên mức kinh doanh khi gia đình cô mở nhà hàng. Bố cô, vốn là một đầu bếp chuyên món hải sản, đã chuyển sang nghiên cứu chế biến món chay. Angela Phương Trinh đã đầu tư mở các nhà hàng chay để bố có thêm niềm vui với công việc sở trường. Thời gian đầu, cô và em gái thường túc trực tại quán để hỗ trợ bố quản lý và đón khách, nhưng bố vẫn là người trực tiếp đứng bếp chính và nghiên cứu công thức.

Hiện nay, quán chay Tâm Đức của gia đình đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt là món mì cay chay giá 35.000 đồng với nhiều loại topping như nấm, rau củ. Angela Phương Trinh cũng từng chia sẻ video thưởng thức món ăn này và nói về công thức nước dùng do chính bố mình chuẩn bị. Từ một cô gái từng lóng ngóng khi phi hành, Angela Phương Trinh giờ đây tìm thấy niềm vui trong những món chay và sự hiện diện của những người thân trong gia đình.