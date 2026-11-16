Gala Sao Mai 2026: Khi các giọng ca đi trước hội ngộ dàn thí sinh trẻ

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Gala Sao Mai 2026 vừa diễn ra vào tối 15/11 tại Thanh Hóa, tạo nên một không gian âm nhạc đa sắc màu khi quy tụ dàn khách mời đình đám như Hồ Quỳnh Hương, Anh Thơ, Hoàng Hải cùng những gương mặt xuất sắc nhất của vòng chung kết năm nay. Đây không chỉ là đêm diễn tôn vinh những giọng ca qua nhiều mùa giải mà còn là dịp để nhìn lại toàn bộ hành trình và những trải nghiệm đáng nhớ của các thí sinh trên mảnh đất Thanh Hóa.

Những màn kết hợp đầy bất ngờ

Đêm Gala mở màn đầy hào hùng với ca khúc Lời trái tim Việt Nam, được thể hiện bởi Đoàn Thuý Trang, Lê Việt Anh cùng tốp thí sinh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc ngay từ những phút đầu tiên. Tiếp nối là sự xuất hiện của bộ ba Kim Jae Bin, Hoàng Văn Hiệp và Đỗ Hải Đăng với Bài ca tình yêu, cùng màn trình diễn Say sóng từ Phạm Hải Anh và Bùi Nguyễn Bảo Anh. Sau đó, năm giọng ca Jae Bin, Hoàng Văn Hiệp, Hải Đăng, Hải Anh và Bảo Anh đã cùng nhau hòa giọng trong bài Nhớ mãi chuyến đi này.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở những màn song ca giữa nghệ sĩ đi trước và thí sinh trẻ. Khán giả được thưởng thức Tình ta biển bạc đồng xanh qua tiếng hát của Lê Quốc Phú và ca sĩ Anh Thơ. Trong khi đó, Thúy Nga cùng ca sĩ Thành Lê mang đến Neo đậu bến quê. Cả hai tiết mục đều đậm chất trữ tình, vẽ nên bức tranh bình dị về con người và đời sống Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, chất liệu dân gian tiếp tục được khai thác qua liên khúc Ngồi tựa mạn thuyền và Đi cấy do Quách Mai Thy, Đoàn Linh và Phạm Thùy Linh thể hiện, kết hợp khéo léo giữa dân ca quan họ Bắc Ninh và dân ca Thanh Hóa. Sự sôi động và mạnh mẽ cũng được đưa vào đêm Gala với ca khúc rock Dân tôi ca qua sự kết hợp giữa Phạm Anh Khoa và H'Vi Ktla. Cuối cùng, tốp thí sinh Sao Mai 2026 đã cùng nhau thể hiện Việt Nam tinh hoa, một sáng tác của giám khảo Nguyễn Hải Phong, khép lại hành trình dự thi bằng một khoảnh khắc đầy tự hào.

Nơi những kỷ niệm quay trở lại

Điều khiến Gala Sao Mai 2026 trở nên đặc biệt chính là sự trở lại của những nghệ sĩ từng trưởng thành từ cuộc thi này. Họ quay về sân khấu gắn liền với những cột mốc đầu đời để chia sẻ và truyền cảm hứng cho đàn em. Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, người từng đoạt Giải Nhì phong cách Nhạc nhẹ Sao Mai 2005, cho biết cô cảm thấy vinh dự khi tái ngộ chương trình. Với Ngọc Anh, đây là lời tri ân sâu sắc dành cho sân chơi đã nâng bước mình. Cô hy vọng mùa giải năm nay sẽ tiếp tục tìm ra những nhân tố thực lực, có nền tảng chuyên môn vững vàng để tiến xa hơn.

Một cảm xúc tương tự cũng đến từ Lâm Bảo Ngọc, Á quân phong cách Nhạc nhẹ Sao Mai 2017. Dù đã làm nghề được 9 năm, cô thừa nhận bản thân vẫn thấy hồi hộp và lo lắng như thể đang chuẩn bị bước vào phần thi năm nào. Theo Lâm Bảo Ngọc, chính sự khắt khe về chuyên môn của Sao Mai buộc thí sinh phải đầu tư nghiêm túc cho từng tiết mục. Tại đêm Gala, cô đã mang đến một bản mashup ấn tượng gồm các ca khúc: Ngày chưa giông bão, Trái tim vỡ tan cũng không sao, Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác và Ái kỷ.

Đẳng cấp của những giọng ca nội lực

Đêm Gala càng bùng nổ hơn với sự góp mặt của những cái tên quen thuộc. Nam ca sĩ Hoàng Hải, người từng gây dấu ấn tại Sao Mai Điểm hẹn mùa thứ hai năm 2006, đã gợi lại nhiều ký ức đẹp qua hai ca khúc Nơi pháo hoa rực rỡ và Hoàng hôn tháng Tám. Tiếp nối không khí đó, Dương Hoàng Yến mang đến sự tươi mới với Cầu vồng lấp lánh và màn kết hợp sôi động Uptown Funk - Bước đến bên em.

Cuối cùng, Hồ Quỳnh Hương một lần nữa khẳng định đẳng cấp giọng hát nội lực thông qua hai tình khúc quen thuộc là Có nhau trọn đời và Hoang mang. Sự hội ngộ của các thế hệ nghệ sĩ trên cùng một sân khấu không chỉ tạo nên một sợi dây kết nối ý nghĩa mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của Sao Mai suốt gần 3 thập kỷ qua.

Nghe xong danh sách bài hát thôi là đã thấy "đã" rồi, còn bạn thích màn kết hợp nào nhất trong đêm Gala này?