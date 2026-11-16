Á hậu Thảo Nhi Lê được cầu hôn lãng mạn, con gái MC Quyền Linh khoe sắc ở Hàn Quốc

Giải trí

Á hậu Thảo Nhi Lê vừa chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc được bạn trai là doanh nhân người Pháp Romain Leclef cầu hôn tại một resort. Trong lúc cả hai đang khiêu vũ dưới ánh sao ở khuôn viên ngoài trời, Romain Leclef đã quỳ xuống trao cho cô chiếc nhẫn kim cương. Thảo Nhi Lê lập tức đồng ý và xúc động nói: “I’m engaged”.

Chia sẻ về sự kiện này, người đẹp cho biết ban đầu cô cứ ngỡ đây chỉ là một chuyến đi ngẫu hứng. Dù thời tiết không thuận lợi, thậm chí có bão lớn, nhưng đúng lúc bạn trai ngỏ lời thì trời lại dịu xuống. Thảo Nhi Lê ví khoảnh khắc này như lúc hai người tìm thấy khoảng nắng ấm riêng giữa chuyến đi khắc nghiệt.

Trong một diễn biến khác, Mai Thảo Linh (thường gọi là Lọ Lem) - con gái MC Quyền Linh - vừa đăng loạt ảnh du lịch Hàn Quốc với chú thích “Hàn Quốc phần 2”. Cô nàng ghi điểm với váy voan xanh nhạt phối áo khoác cùng tông, tạo dáng nhẹ nhàng dưới tán cây lá vàng. Với mái tóc uốn và layout makeup trong trẻo, visual của Thảo Linh đúng kiểu ngọt ngào xỉu luôn.

Được biết vào tháng 6/2024, khi vợ chồng MC Quyền Linh đăng ảnh chúc mừng con gái tốt nghiệp cấp 3, nhiều khán giả đã hết lời khen ngợi nhan sắc của cô nàng xinh như hoa hậu.