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Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Võ Hạ Trâm vừa trình làng album "Cánh chim tự do". Đây là sản phẩm được nữ ca sĩ ấp ủ trong hơn 6 năm và là dự án được đầu tư lớn nhất trong sự nghiệp của cô.

Với Võ Hạ Trâm, những trải nghiệm trong gần hai năm qua là chuỗi cảm xúc bùng nổ, thăng hoa và hạnh phúc. Việc khán giả đón nhận nồng nhiệt các ca khúc cô thể hiện tại những chương trình nghệ thuật tầm cỡ và sự kiện lớn của đất nước đã tiếp thêm niềm tin cho nữ ca sĩ về sự kiên định trong lựa chọn âm nhạc suốt hai thập kỷ qua.

Không gian âm nhạc từ Broadway đến thiền định

Album "Cánh chim tự do" gồm 11 ca khúc với nhiều mảng màu đối lập, từ những nốt trầm mặc, tĩnh lặng đến những đoạn vút cao, thăng hoa. Thay vì chỉ gói gọn trong âm nhạc yêu nước, album mở rộng chủ đề đến tình yêu con người, thiên nhiên, cuộc sống và chính bản thân mỗi người, nhằm hướng khán giả đến những cảm xúc tích cực và sự an yên trong tâm hồn.

Điểm đặc biệt của album là sự kết hợp giữa hơi thở Broadway, sự tĩnh lặng của chánh niệm và thiền, cùng nguồn động lực vượt qua nghịch cảnh. Về nội dung, bên cạnh những giai điệu quen thuộc được làm mới, phần lớn là các sáng tác mới từ nhiều thế hệ nhạc sĩ. Đáng chú ý, lần đầu tiên Võ Hạ Trâm thử sức đồng sáng tác hai ca khúc cùng nhà sản xuất âm nhạc Duy Trần.

Khán giả sẽ gặp lại những giai điệu của nhạc sĩ Trần Tiến và Quốc Bảo qua bản hòa âm mới. Ngoài ra, album còn có các sáng tác được đặt hàng hoặc gửi gắm từ những nhạc sĩ như Đoàn Minh Quân, Nguyễn Minh Cường, Tạ Anh Thắng, Lâm Ánh Ngọc và Vũ Minh Tâm.

Quy mô sản xuất chuẩn quốc tế

Để hiện thực hóa ý tưởng, Võ Hạ Trâm đã đồng hành cùng nhà sản xuất âm nhạc Duy Trần, người từng tham gia dự án nhận đề cử Associate Producer tại Grammy. Duy Trần đảm nhiệm hòa âm toàn bộ album và kết nối nữ ca sĩ với FAME’S Studio cùng dàn nhạc giao hưởng tại Skopje, Bắc Macedonia.

"Cánh chim tự do" quy tụ khoảng 100 nghệ sĩ đến từ châu Âu và các cộng sự Việt Nam trên toàn thế giới. Riêng công đoạn thu âm live với dàn nhạc tại FAME’S Studio có sự góp mặt của hơn 60 nghệ sĩ châu Âu, thực hiện liên tục trong 10 tiếng suốt hai ngày. Dù không có mặt trực tiếp, Võ Hạ Trâm vẫn theo dõi và giám sát từ xa toàn bộ quy trình làm việc chuyên nghiệp của ê-kíp quốc tế.

Sự lột xác về hình ảnh

Song song với âm nhạc, Võ Hạ Trâm cũng tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ về diện mạo. Thay vì hình ảnh nền nã với áo dài thường thấy trên các sân khấu chính luận, lần này cô chọn phong cách thời trang nghệ thuật đương đại, mang tính biểu tượng và siêu thực.

Trong bộ ảnh giới thiệu, nữ ca sĩ xuất hiện với trang phục tạo hình từ nhiều lớp lông vũ, mở rộng như đôi cánh bao phủ cơ thể với những phom dáng mềm mại. Những hình ảnh này không mô tả cánh chim một cách trực diện mà dùng ngôn ngữ ẩn dụ cho sự tự do, buông bỏ và tái sinh, tạo cảm giác vừa tĩnh lặng vừa như đang vươn mình về phía khoảng trời rộng mở.

Qua dự án này, Võ Hạ Trâm mong muốn âm nhạc không chỉ là những giai điệu nghe qua rồi thôi, mà trở thành một hình thái nghệ thuật nuôi dưỡng tâm hồn. Cô hy vọng mỗi ca khúc trong album sẽ là một khoảng dừng dịu dàng để người nghe tìm lại năng lượng và cảm nhận sự tự do từ bên trong.