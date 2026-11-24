Giải trí

Vừa qua, Minh Hằng xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình Quán Nhà Haha và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Không chỉ ghi điểm tuyệt đối nhờ tính cách thân thiện, hòa đồng và những màn tương tác tự nhiên, gần gũi với dàn cast, nữ nghệ sĩ còn khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao về nhan sắc đời thực cực phẩm của mình.

Cú viral từ một giọt nước mắt

Đặc biệt, sau khi tập phát sóng mới nhất lên sóng, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Minh Hằng rơi nước mắt khi lắng nghe ca khúc Hôm Nay Con Bận Rồi đã bất ngờ viral mạnh mẽ. Trước những giai điệu và ca từ đầy xúc động của bài hát, nữ ca sĩ đã không kìm được cảm xúc. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào nỗi buồn, cư dân mạng lại "phát sốt" vì ngay cả khi bật khóc, Minh Hằng vẫn giữ được những đường nét gương mặt hài hòa cùng thần thái cuốn hút.

Netizen không tiếc lời khen ngợi, cho rằng cô sở hữu một khung hình đẹp "tuyệt đối điện ảnh". Thậm chí, nam diễn viên Duy Khánh khi chứng kiến khoảnh khắc này cũng phải bật cười thừa nhận: "Nhìn chị Hằng khóc xong nhìn lại mình thấy tự xấu hổ". Câu nói hài hước này càng khiến đoạn clip được chia sẻ rộng rãi hơn, khiến nhiều khán giả thêm yêu quý nữ nghệ sĩ sau khi theo dõi chương trình.

Hành trình xây dựng vị thế trong showbiz

Để có được sự yêu mến và vị trí hiện tại, Minh Hằng đã có gần hai thập kỷ hoạt động không ngừng nghỉ trong làng giải trí kể từ khi bắt đầu từ lúc còn rất trẻ. Sự chăm chỉ và tinh thần chủ động mở rộng hoạt động nghệ thuật, liên tục thử sức ở nhiều vai trò mới từ ca hát, diễn xuất, thời trang cho đến sản xuất phim đã giúp cô từng bước xây dựng được một chỗ đứng riêng biệt trong showbiz Việt.

Không chỉ thành công về nghệ thuật, Minh Hằng còn thường xuyên xuất hiện trong danh sách những mỹ nhân có cuộc sống sung túc. Từ nhiều năm trước, cô đã thu hút sự chú ý của truyền thông bởi khối tài sản đáng kể, bao gồm những mẫu xe đắt tiền và bất động sản giá trị. Trong đó, căn biệt thự tại TP.HCM với thiết kế hiện đại và nội thất sang trọng, được nhắc đến ở mức giá trị hàng triệu USD, là một minh chứng điển hình. Tuy nhiên, sự sung túc của cô không chỉ nằm ở những món đồ xa xỉ mà còn thể hiện qua việc mạnh dạn đầu tư cho các dự án nghệ thuật để liên tục làm mới bản thân.

Cuộc sống viên mãn bên gia đình

Hiện tại, Minh Hằng đang tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc bên con trai và ông xã doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo. Cặp đôi chính thức kết hôn vào năm 2022 sau khoảng sáu năm gắn bó kín tiếng. Được biết, chồng cô hiện giữ chức Phó tổng giám đốc một công ty dệt tại Long An.

Dù đã làm mẹ và lập gia đình, Minh Hằng vẫn cân bằng tốt giữa việc vun vén tổ ấm và duy trì các hoạt động nghệ thuật. Theo những chia sẻ từ nữ nghệ sĩ, ông xã luôn là người đồng hành, hỗ trợ hết mình cho cô trong cả công việc lẫn các dự án cá nhân.