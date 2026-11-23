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Lan Phương vừa khiến dân mạng chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đi chơi cùng con gái Mia tại công viên Bách Thảo, Hà Nội. Thay vì những nỗi niềm về chuyện hôn nhân như trước, nữ diễn viên xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, thoải mái tận hưởng những khoảnh khắc đời thường. Cô gọi đây là một buổi sáng hạnh phúc của hai mẹ con.

Trong khi Lan Phương chạy bộ thì bé Mia đạp xe và vui chơi tại công viên. Sau thời gian tập luyện, hai mẹ con cùng nhau ngắm chim bồ câu, quan sát sóc chuyền cành, chơi đùa dưới nắng và đi tham quan đền thờ. Một chi tiết dễ thương là bé Mia còn được những người phụ nữ tại đền mời ăn bánh kem, dưa hấu và uống nước bằng chén sứ nhỏ.

Những khoảnh khắc giản dị này đối lập hoàn toàn với quãng thời gian đầy áp lực mà Lan Phương từng trải qua. Với cô, niềm vui hiện tại không đến từ những chuyến nghỉ dưỡng xa hoa mà đơn giản là được vận động, gần gũi với thiên nhiên và nhìn con gái trưởng thành mỗi ngày.

Hành trình khép lại cuộc hôn nhân đầy sóng gió

Ít ai quên cuộc hôn nhân giữa Lan Phương và ông xã người Anh David Duffy từng gây xôn xao. Cặp đôi quen nhau năm 2017, kết hôn năm 2018 và có hai con gái chung là Lina và Mia. Tuy nhiên, đến tháng 7/2025, Lan Phương bất ngờ công khai chuyện ly thân và cho biết đã nộp đơn ly hôn từ trước đó.

Ngày 6/5/2026, phiên tòa phúc thẩm chính thức khép lại cuộc hôn nhân này. Hội đồng xét xử đã bác kháng cáo của David Duffy, giữ nguyên quyết định giao hai con gái cho Lan Phương trực tiếp chăm sóc. Về trách nhiệm tài chính, chồng cũ phải cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng và được đảm bảo quyền thăm nom con.

Sau phán quyết, Lan Phương từng xúc động chia sẻ về hành trình dài đầy áp lực. Cô thừa nhận có những thời điểm kiệt sức, bật khóc vì phải đối mặt với quá nhiều vấn đề cùng lúc. Chính tình yêu dành cho hai con đã trở thành động lực để cô tiếp tục xây dựng cuộc sống ổn định.

Sự nghiệp vững vàng và lối sống cân bằng

Dù đời tư biến cố, Lan Phương không để công việc bị gián đoạn. Là gương mặt quen thuộc qua các bộ phim như Cô Gái Xấu Xí, Cả Một Đời Ân Oán, Nàng Dâu Order, Thương Ngày Nắng Về và Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, cô luôn gây ấn tượng với khả năng biến hóa đa dạng, đặc biệt là các nhân vật có nội tâm phức tạp.

Trong phim Đồng Hồ Đếm Ngược năm 2026, Lan Phương tiếp tục khiến khán giả bất ngờ với vai Kiều Thơ - một người phụ nữ giàu có, quyền lực nhưng có tâm lý kiểm soát cực đoan. Lối diễn giàu biểu cảm giúp cô duy trì sức hút sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng chủ động dành thời gian chăm sóc bản thân. Giữa tháng 11, cô gây chú ý khi bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng rồi trở về ngay trong ngày chỉ để thưởng thức món ăn yêu thích, uống cà phê và tận hưởng vài giờ riêng tư.

Lan Phương từng bày tỏ mong muốn được chạy nhảy trên những đồi cỏ xanh, hòa mình vào thiên nhiên và sống thoải mái mà không cần bận tâm đến ánh nhìn của người khác. Hiện tại, cô đang hướng đến một nhịp sống nhẹ nhàng, cân bằng giữa công việc, trách nhiệm làm mẹ và nhu cầu cá nhân.

Hiện cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, kinh doanh và dành phần lớn thời gian cho hai con gái. Dù cuộc sống mẹ đơn thân không tránh khỏi áp lực, nhưng Lan Phương đang từng bước tạo dựng sự ổn định. Từ một nữ diễn viên thường đóng vai những nhân vật tổn thương trên màn ảnh, ngoài đời cô đang học cách trân trọng bản thân và tận hưởng sự tự do.

Đúng là không gì chữa lành bằng việc nhìn con cái vui vẻ, nhỉ?