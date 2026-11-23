Giải trí

Trong ngày ghi hình cuối cùng của một chương trình thực tế, một khoảnh khắc hậu trường của Trấn Thành đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Trong khi nhiều diễn viên cùng tham gia đã chuẩn bị sẵn những món quà kỷ niệm để tặng đồng nghiệp trước khi khép lại hành trình làm việc chung, Trấn Thành lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi không kịp chuẩn bị quà do lịch trình công việc quá bận rộn.

Thay vì để bản thân thiếu sót trong dịp đặc biệt này, nam nghệ sĩ đã quyết định gửi gắm tình cảm theo một cách cực kỳ thực tế và độc đáo. Trấn Thành lựa chọn chuyển khoản trực tiếp cho từng đồng nghiệp như một món quà chia tay sau chương trình.

Màn 'ting ting' hào phóng cho dàn cast

Theo những hình ảnh được chia sẻ, Trấn Thành đã chuyển cho mỗi đồng nghiệp số tiền 10 triệu đồng. Danh sách những người nhận được món quà bất ngờ này bao gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Tuấn, Quang A.P, Quang Trung và Lê Nhân. Như vậy, tổng số tiền mà Trấn Thành dành tặng cho các đồng nghiệp trong ngày cuối ghi hình là 70 triệu đồng.

Cách chia tay vừa thiết thực vừa hài hước này đã khiến không khí hậu trường trở nên sôi động và náo nhiệt hơn hẳn. Các nghệ sĩ không giấu được sự vui vẻ, hào hứng khi nhận được khoản tiền từ người đồng nghiệp thân thiết và đồng loạt gửi lời cảm ơn đến Trấn Thành.

Cách thể hiện tình cảm không đụng hàng

Việc sử dụng tiền mặt chuyển khoản thay vì những món quà lưu niệm thông thường đã tạo nên một kỷ niệm khó quên cho tất cả mọi người. Khán giả đặc biệt chú ý đến sự hào phóng và cách thể hiện tình cảm đặc biệt của nam nghệ sĩ. Nhiều ý kiến cho rằng điều đáng quý không chỉ nằm ở giá trị vật chất mà còn ở sự quan tâm mà Trấn Thành dành cho những người đã cùng đồng hành suốt chương trình.

Trước khi chính thức nói lời tạm biệt, các nghệ sĩ đã cùng nhau lưu giữ thêm những khoảnh khắc vui vẻ. Dù hành trình ghi hình đã khép lại, nhưng những kỷ niệm và tình cảm giữa các thành viên vẫn được mọi người trân trọng. Dưới những hình ảnh hậu trường, nhiều khán giả đã bày tỏ sự thích thú và dành lời khen cho tinh thần gắn kết cũng như sự hào phóng của nam nghệ sĩ.

Sự kết nối khéo léo trong showbiz

Trấn Thành vốn nổi tiếng là người có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí. Thông qua các chương trình truyền hình, sự kiện và những lần gặp gỡ ngoài đời, anh cho thấy khả năng kết nối linh hoạt với nhiều thế hệ nghệ sĩ, tạo nên bầu không khí thoải mái mỗi khi làm việc chung.

Một trong những điểm khiến Trấn Thành luôn được chú ý là tính cách hoạt ngôn, hài hước và khả năng khuấy động không khí. Nam nghệ sĩ thường xuyên có những màn tung hứng, trêu chọc đồng nghiệp nhưng vẫn giữ được sự duyên dáng. Đặc biệt trong các chương trình thực tế, anh không ngại thể hiện cảm xúc, tạo ra những tình huống bất ngờ để mang lại tiếng cười cho mọi người xung quanh.

Bên cạnh sự hài hước, Trấn Thành còn nhiều lần thể hiện sự quan tâm đến đồng nghiệp bằng những hành động cụ thể như dành lời động viên, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ những người làm việc cùng. Chính sự cởi mở này đã giúp anh xây dựng được nhiều mối quan hệ bền chặt trong showbiz. Khoảnh khắc chuyển khoản tặng tiền trong ngày quay cuối chính là một ví dụ điển hình cho cách Trấn Thành thể hiện tình cảm với những người đồng hành, tạo nên một kết thúc vui vẻ cho hành trình làm việc chung.