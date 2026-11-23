Giải trí

Đỗ Thị Hà vừa chia sẻ những khoảnh khắc kỷ niệm 6 năm ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Với người đẹp sinh năm 2001, cột mốc này không đơn thuần là một thành tựu mà còn là một mối duyên đặc biệt, giúp cô mở ra nhiều cơ hội mới trong cuộc sống và đánh dấu hành trình trưởng thành kể từ khi bước chân vào showbiz.

Từ hào quang Miss World đến những lựa chọn riêng

Nhìn lại năm 2020, Đỗ Thị Hà đã vượt qua nhiều thí sinh để giành ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm đó, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả nhờ nhan sắc trong trẻo, chiều cao nổi bật cùng đôi chân dài trứ danh. Sức hút này đã đưa cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2021, nơi cô để lại dấu ấn đậm nét khi lọt vào Top 13 chung cuộc.

Sau cuộc thi quốc tế, Đỗ Thị Hà tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giải trí, tham gia các sự kiện thời trang và các hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, thay vì xuất hiện dày đặc như giai đoạn đầu nhiệm kỳ, cô dần có những lựa chọn riêng, tập trung nhiều hơn cho công việc và cuộc sống cá nhân.

Bước ngoặt hôn nhân và nhan sắc "lên hương"

Một trong những thay đổi lớn nhất trong cuộc đời Đỗ Thị Hà chính là chuyện tình cảm. Cuối năm 2025, cô chính thức tổ chức đám cưới với một doanh nhân trẻ. Kể từ khi kết hôn, cô nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng về cuộc sống hôn nhân.

Song hành với sự thay đổi về tình trạng hôn nhân, nhan sắc của Đỗ Thị Hà cũng được nhận xét là ngày càng mặn mà. Nếu như trước đây, khán giả nhớ đến một cô gái với vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào thì hiện tại, cô mang đến hình ảnh một quý cô trưởng thành và nữ tính hơn. Sự thay đổi này thể hiện rõ qua những bộ trang phục thanh lịch, cách trang điểm tinh tế cùng thần thái tự tin mỗi khi xuất hiện.

Hiện tại, dù không còn hoạt động nghệ thuật nhiều, Đỗ Thị Hà vẫn duy trì hình ảnh chỉn chu và thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội. Sau 6 năm, từ một hoa hậu trẻ tuổi cho đến khi trở thành một người vợ, Đỗ Thị Hà đã đi qua nhiều cột mốc đáng nhớ và vẫn nhận được tình cảm nồng nhiệt từ đông đảo khán giả.