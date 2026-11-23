Giải trí

Ngày 21/11, ê-kíp dự án điện ảnh 'Phi vụ bông tuyết vàng' đã chính thức tung ra teaser trailer. Đoạn phim giới thiệu hai nhân vật trung tâm là Phương, do Vân Trang thủ vai, và Võ Nghĩa, do Steven Nguyễn đảm nhận. Đây là hai con người xa lạ, mỗi người theo đuổi một mục đích riêng nhưng cuối cùng lại bị cuốn vào một phi vụ đầy nguy hiểm.

Tâm điểm của câu chuyện xoay quanh bảo vật "Bông tuyết vàng" vốn đã thất lạc nhiều năm. Món đồ quý giá này bất ngờ xuất hiện tại một phiên đấu giá trên một chiếc du thuyền hạng sang. Đứng sau buổi đấu giá là một nhóm cướp đã lên kế hoạch kỹ lưỡng. Khi cuộc tranh giành nổ ra, Phương và Nghĩa buộc phải phối hợp với nhau để tìm đường thoát thân, mặc dù cả hai vẫn giữ cho mình những bí mật riêng.

Khi niềm tin chỉ là điều mong manh

Vân Trang chia sẻ rằng nhân vật Phương có xuất phát điểm hoàn toàn khác với Võ Nghĩa, nhưng vì hoàn cảnh ngặt nghèo nên cả hai phải sát cánh bên nhau. Nữ diễn viên đánh giá mối quan hệ giữa hai nhân vật dựa trên một niềm tin mong manh và có khả năng thay đổi khi những sự thật phía sau phi vụ dần được hé lộ.

Với vai diễn này, Vân Trang xây dựng hình ảnh một nhân vật trẻ trung, nhanh nhẹn và trực tiếp tham gia vào nhiều pha hành động. Dù đã trải qua ba lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng với vóc dáng mảnh mai cùng thể lực dẻo dai, giúp cô phối hợp ăn ý với bạn diễn Steven Nguyễn trong các phân cảnh kịch tính.

Sự thay đổi hình tượng của Steven Nguyễn

Trong teaser, Steven Nguyễn xuất hiện với tạo hình lịch lãm. Theo ê-kíp, vai diễn Võ Nghĩa lần này có sự khác biệt so với những vai diễn trước đây của nam diễn viên vốn thường tập trung vào sức mạnh và đối đầu trực diện. Ở phim này, nhân vật Nghĩa phải đối mặt với những tình huống có nhiều biến số và phải đưa ra quyết định trong khi chưa nắm bắt được toàn bộ những gì đang diễn ra xung quanh.

Dự án điện ảnh đầu tay của nhạc sĩ Dương Khắc Linh

'Phi vụ bông tuyết vàng' không chỉ có sự góp mặt của cặp đôi chính mà còn quy tụ dàn diễn viên gồm nghệ sĩ Kim Xuân, Lan Phương, Lưu Hiền Trinh và Ngọc Nga. Phim do Dương Khắc Linh đạo diễn cùng Phạm Hồ Sơn. Đây là dấu mốc đặc biệt khi đây chính là dự án điện ảnh đầu tay của nhạc sĩ Dương Khắc Linh.

Nhà sản xuất cho biết phim lấy bối cảnh Giáng sinh lung linh nhưng lại lồng ghép những tình huống nguy hiểm trên du thuyền. Để phù hợp với không khí cuối năm, yếu tố hài hước và gia đình cũng được đưa vào tác phẩm. Ê-kíp giới thiệu đây là bộ phim hài, hành động lấy đề tài Giáng sinh đầu tiên của Việt Nam.

Sự trở lại của mẹ bốn con

Vân Trang vốn được khán giả biết đến qua nhiều phim truyền hình và điện ảnh, tiêu biểu là 'Cô dâu đại chiến' của đạo diễn Victor Vũ. Cô kết hôn với doanh nhân Hữu Quân vào đầu năm 2016 và hiện có bốn con. 'Phi vụ bông tuyết vàng' là phim điện ảnh tiếp theo của cô sau 'Bus: Chuyến xe một chiều' và đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau lần sinh con thứ tư.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Vân Trang còn tham gia kinh doanh và là chủ một khu du lịch sinh thái tại quê nhà Tiền Giang (nay thuộc Đồng Tháp).

Đạo diễn Dương Khắc Linh (sinh năm 1980) là một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng với các ca khúc như 'Cánh hồng phai' và 'Xin hãy thứ tha'. Trước khi lấn sân sang điện ảnh, anh từng đạo diễn MV cho Đăng Khôi, Thu Minh và thực hiện một số phim ngắn.

Liệu sự kết hợp giữa một nhạc sĩ làm phim và bà mẹ bốn con có tạo nên cú hit phòng vé cuối năm nay không nhỉ?