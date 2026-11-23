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Nghệ sĩ Hồng Đào vừa chia sẻ trạng thái thông báo trở lại Mỹ sau khoảng thời gian ở Việt Nam để tham gia các hoạt động quảng bá cho bộ phim Ngày con còn mẹ. Trong bài đăng, nữ nghệ sĩ bày tỏ sự lưu luyến khi khép lại một hành trình với tác phẩm này và cho biết dù lên máy bay về nhà nhưng lòng vẫn đầy ắp những kỷ niệm.

Những lời nhắn nhủ đầy tình cảm

Trong bài chia sẻ, Hồng Đào dành nhiều lời khen và tình cảm cho các bạn diễn và ê kíp. Cô nhắc đến Phương Anh Đào với vẻ xinh đẹp như đóa anh đào trắng hồng và nụ cười khiến cô thương đứt ruột. Với Trần Huy Anh , cô gọi là cậu bé vô tư, ngây thơ đến mức khiến mẹ nghĩ tới già cũng chẳng lớn nổi.

Không chỉ vậy, nữ nghệ sĩ còn dành tình cảm đặc biệt cho Ly Nguyên Thảo khi gọi là cô con dâu mà mẹ thương hơn cả con ruột. Hồng Đào cũng không quên nhắc đến nụ cười toe toét của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cùng toàn bộ ê kíp đã cùng nhau đi cinetour, coi đó là những kỷ niệm đẹp cho một gia đình neo đơn.

Cảm xúc về phim Trại Giam Hạnh Phúc

Trước giờ lên máy bay, Hồng Đào cũng tranh thủ chia sẻ những cảm nhận về bộ phim Trại Giam Hạnh Phúc. Theo nữ nghệ sĩ, đây là một tác phẩm mang màu sắc thô ráp và nồng nặc mùi đàn ông nhưng lại khiến trái tim cô trở nên mềm nhũn, rơi khẽ như cánh tường vôi mỏng manh. Cô đánh giá đây là một bộ phim đáng xem nhờ sự cộng hưởng tuyệt vời từ cả ê kíp thực hiện.

Đồng nghiệp đồng loạt chúc chuyến bay bình an

Bài đăng của Hồng Đào nhanh chóng nhận được sự tương tác lớn từ các nghệ sĩ Việt. Nghệ sĩ Hữu Châu gửi lời chúc bà về bình an và vui khỏe, trong khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng nhắn nhủ chị bay bình an.

Diễn viên Phương Anh Đào gọi đàn chị là người đẹp tuyệt vời, mong chị bay về an toàn, tươi vui và hy vọng sớm được gặp lại mẹ. Diễn viên Ma Ran Đô nhắn nhủ nữ nghệ sĩ giữ gìn sức khỏe và tận hưởng thời gian nghỉ ngơi sau khi đã làm việc mệt mỏi. Riêng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng gửi lời cảm ơn chị và mọi người đã đi cinetour thay mình và chúc chị về nhà thật vui.

Về hành trình nghệ thuật của Hồng Đào

Hồng Đào sinh năm 1962 tại Buôn Ma Thuột và tốt nghiệp Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 1983. Trong thập niên 1980-1990, bà là một trong những gương mặt nổi bật của sân khấu kịch Sài Gòn trước khi sang Mỹ định cư vào năm 1994 và tiếp tục hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại.

Hiện nay, nữ nghệ sĩ sinh sống tại Nam California (Mỹ) và duy trì hoạt động nghệ thuật song song ở cả Việt Nam lẫn Mỹ. Sau khi ly hôn nghệ sĩ Quang Minh, bà lựa chọn cuộc sống độc thân. Những năm gần đây, Hồng Đào ghi dấu ấn mạnh mẽ khi trở lại màn ảnh rộng qua các bộ phim Thưa mẹ con đi, Mai, Mang mẹ đi bỏ và gần đây nhất là Ngày con còn mẹ.