Giải trí

Ca sĩ Ngọc Sơn vừa khiến dân mạng "dậy sóng" khi chia sẻ loạt ảnh cực kỳ gần gũi với một người phụ nữ trên trang cá nhân. Trong ảnh, cả hai thể hiện sự gần gũi, thậm chí trao nhau nụ hôn lên má nhân dịp sinh nhật của cô.

Đáng nói là dù ảnh tình tứ thế này nhưng Ngọc Sơn tuyệt đối không tiết lộ danh tính người phụ nữ kia. Anh chỉ kèm theo dòng trạng thái ngắn gọn: "Chúc mừng sinh nhật các tình yêu trong tháng 11 nè".

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người theo dõi. Nhiều người tò mò về mối quan hệ giữa hai người, không ít khán giả gửi lời chúc mừng, thậm chí cho rằng đây là người bạn đời của nam ca sĩ.

Trước những bình luận gọi người phụ nữ là vợ anh, Ngọc Sơn chỉ phản hồi bằng biểu tượng ngón tay "like", không giải thích về mối quan hệ giữa hai người.

Ngọc Sơn sinh năm 1968, được khán giả gọi bằng biệt danh "ông hoàng nhạc sến" hay "anh Ba".