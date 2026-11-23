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Diễn viên Quang Minh vừa đăng tải đoạn clip ghi lại không khí đón sinh nhật tuổi 67 cùng con trai nhỏ hai tuổi tên là Dustin. Trong clip, cậu bé vui vẻ hát mừng sinh nhật cùng ba trước khi cả hai cùng nhau thổi nến. Cùng với những hình ảnh ấm áp, nam diễn viên còn gây chú ý khi chia sẻ rằng: Trong ngày sinh nhật, điều quý giá nhất Quang Minh nhận được không phải là món quà mà là lời chúc sức khỏe từ tất cả mọi người.

Hành trình làm "bố bỉm sữa" tuổi 60

Nhìn cậu bé Dustin giống bố như đúc, ít ai ngờ rằng nam diễn viên đã đón con trai vào cuối năm 2024, khi anh ở tuổi 65. Bé Dustin (có tên thân mật là Cu Tin) chào đời vào tháng 11/2024, là con trai của anh và bạn gái Tăng Khánh Chi, người kém anh 37 tuổi. Sự xuất hiện của Dustin được xem như một món quà lớn mà cuộc sống dành tặng, bởi anh từng ấp ủ mong muốn có thêm một cậu con trai.

Khoảnh khắc lần đầu ôm con trong vòng tay đã khiến Quang Minh xúc động đến mức bật khóc vì quá hạnh phúc. Kể từ khi lên chức bố lần nữa, nam diễn viên không ngần ngại thay đổi hoàn toàn nhịp sống để chăm sóc con nhỏ. Dù đã bước sang tuổi ngoài 60, anh vẫn trực tiếp đảm nhận mọi công việc của một ông bố bỉm sữa, từ việc thay tã, bế con cho đến chăm sóc và đưa bé đi chơi.

Để hỗ trợ bạn gái tốt nhất trong quá trình nuôi con, anh cũng chủ động tìm hiểu và học hỏi thêm các kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh. Những hình ảnh đời thường, từ lúc bế con trên tay đến những buổi đưa bé ra ngoài vui chơi của một nghệ sĩ vốn quen thuộc với sân khấu và màn ảnh nay lại tất bật chăm con đã khiến nhiều khán giả cảm thấy thích thú.

Những trăn trở về trách nhiệm làm cha

Tuy nhiên, bên cạnh niềm hạnh phúc, Quang Minh cũng không giấu những nỗi niềm trăn trở về tuổi tác và trách nhiệm với con trai. Anh tâm sự rằng con trai có phần thiệt thòi khi có bố đã lớn tuổi, vì bản thân anh không còn nhiều sức trẻ như những người cha khác.

Chính vì điều này, nam diễn viên tự nhắc nhở mình phải chú ý giữ gìn sức khỏe, duy trì công việc và cố gắng tích lũy tài chính để lo cho tương lai của con. Anh dự định sẽ nhận thêm các dự án phim ảnh cũng như quảng cáo để có điều kiện chăm lo cho gia đình nhỏ một cách tốt nhất.

Với Quang Minh, bé Dustin không chỉ là một niềm hạnh phúc bất ngờ mà còn là động lực to lớn để anh sống tích cực hơn, làm việc chăm chỉ và trân trọng từng khoảnh khắc quý giá bên những người thân yêu.