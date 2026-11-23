Giải trí

Phương Oanh đang khiến khán giả cảm thấy tiếc nuối khi năm 2026 này, cô hoàn toàn không có thêm dự án phim mới nào. Việc hành trình trở lại màn ảnh bị gián đoạn như vậy là một điều khá đáng tiếc, nhất là khi sức hút của nữ diễn viên trên mạng xã hội vẫn còn rất lớn.

Cú tái xuất ngắn ngủi

Để hiểu vì sao mọi người lại hụt hẫng, phải nhìn lại năm 2025. Đó là thời điểm Phương Oanh chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh. Đây là dấu mốc quan trọng vì cô đã vắng bóng trong nhiều năm để tập trung cho cuộc sống riêng.

Khi đó, sự quay lại này được xem là tín hiệu cực kỳ vui cho những ai yêu mến cô. Với một gương mặt từng tạo được nhiều dấu ấn đậm nét qua các bộ phim truyền hình ăn khách, việc Phương Oanh xuất hiện trở lại đã đáp ứng được sự mong mỏi của khán giả. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi sau dự án này, năm 2026 lại là một khoảng lặng đối với sự nghiệp diễn xuất của cô.

Phong độ đỉnh cao từ những vai diễn để đời

Nói Phương Oanh 'mất hút' là đáng tiếc vì cô từng có một vị trí cực kỳ nổi bật trên sóng truyền hình. Khán giả nhớ đến cô qua những bộ phim đình đám như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân hay Lặng yên dưới vực sâu. Trong đó, vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê chính là cú hích lớn nhất, giúp tên tuổi Phương Oanh trở nên phổ biến và tiếp cận được với đông đảo người xem.

Điểm mạnh của Phương Oanh là khả năng cân những nhân vật có số phận phức tạp, giàu cảm xúc và đòi hỏi sự chuyển biến tâm lý sâu sắc. Cô từng tạo được dấu ấn khi hóa thân vào những vai diễn có hoàn cảnh khó khăn, chịu nhiều tổn thương nhưng vẫn thể hiện được sự mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh. Chính vì năng lực diễn xuất này mà việc cô không có phim mới trong năm nay khiến nhiều người tiếc cho một tài năng đang chờ được phát huy.

Sức hút không hề giảm nhiệt

Một điều khá thú vị là dù không xuất hiện trong bất kỳ bộ phim truyền hình nào, sức hút của Phương Oanh vẫn không hề biến mất. Những hình ảnh và hoạt động mà cô chia sẻ trên mạng xã hội vẫn nhận được sự quan tâm, nhiều bình luận và tương tác từ người hâm mộ.

Điều này chứng tỏ tình cảm khán giả dành cho cô vẫn còn nguyên vẹn, và họ thực sự đang chờ đợi ngày cô trở lại với một vai diễn mới. Thẳng thắn mà nói, trong nghề diễn, việc có những dự án nối tiếp nhau là cực kỳ quan trọng để duy trì sức nóng và tạo thêm dấu ấn. Quãng nghỉ trong năm 2026 đúng là một điều đáng tiếc, nhưng chắc chắn không có nghĩa là Phương Oanh đã khép lại con đường nghệ thuật.

Giờ thì chỉ hy vọng nữ diễn viên sớm tìm được một vai diễn thật xứng tầm với khả năng để khẳng định lại tên tuổi sau những thành công trước đó. Liệu năm sau chúng ta có được thấy Phương Oanh 'comeback' rực rỡ hơn không nhỉ?