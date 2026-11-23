Giải trí

Ca sĩ Quốc Thiên là một trong những nghệ sĩ góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Muôn sắc Việt Nam” với chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”. Sự kiện diễn ra tối 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Với Quốc Thiên, việc nhận được lời mời tham gia chương trình là một niềm vinh dự lớn, khiến anh cảm thấy vui, xúc động và đặc biệt tự hào. Anh quan niệm âm nhạc không chỉ là phương tiện để nghệ sĩ thể hiện bản thân mà còn là cách để kể những câu chuyện về con người, quê hương và những giá trị cốt lõi tạo nên bản sắc Việt Nam. Việc được đứng trên sân khấu cùng nhiều thế hệ nghệ sĩ để lan tỏa những giá trị này đến hàng chục nghìn khán giả được anh xem là một cơ hội rất ý nghĩa.

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho sân khấu quy mô lớn

Để chuẩn bị cho đêm diễn, Quốc Thiên ưu tiên hàng đầu việc rèn luyện giọng hát và trau chuốt cảm xúc. Do “Muôn sắc Việt Nam” có quy mô và ý nghĩa đặc biệt, nam ca sĩ ý thức rõ về trách nhiệm của mình trong từng phần trình diễn.

Bên cạnh việc tập luyện chuyên môn và giữ gìn sức khỏe, anh dành thời gian tìm hiểu kỹ tinh thần cũng như thông điệp của chương trình. Mục tiêu của Quốc Thiên là truyền tải các ca khúc một cách trọn vẹn nhất, giúp khán giả cảm nhận được niềm tự hào và tình yêu quê hương chân thành mà anh muốn gửi gắm qua âm nhạc.

Kỳ vọng về sự kết nối đa thế hệ

Việc biểu diễn trước khoảng 50.000 khán giả tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình mang lại cho Quốc Thiên cảm giác háo hức. Anh hình dung về một khoảnh khắc xúc động khi hàng chục nghìn trái tim cùng hòa giọng trong những ca khúc về đất nước, tạo nên một nguồn năng lượng đặc biệt. Điều anh mong đợi nhất là sự kết nối giữa những người xem ở mọi độ tuổi, thế hệ và hoàn cảnh khác nhau thông qua những cảm xúc chung.

Quốc Thiên đánh giá cao khả năng kết nối thế hệ của âm nhạc. Anh thể hiện sự trân trọng đối với các nghệ sĩ gạo cội, những người đã xây dựng nền tảng và gìn giữ các giá trị âm nhạc quý báu. Đồng thời, anh cũng ủng hộ các nghệ sĩ trẻ trong việc làm mới cách tiếp cận để đưa âm nhạc bản sắc Việt đến gần hơn với công chúng. Anh hy vọng chương trình sẽ là nơi tinh thần đương đại và giá trị truyền thống hòa quyện, giúp mọi khán giả đều tìm thấy niềm tự hào của riêng mình.

Lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc

Theo Quốc Thiên, tình yêu văn hóa dân tộc không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao mà có thể đến từ một giai điệu quen thuộc hay một câu hát khiến người nghe thấy tự hào vì là người Việt Nam. Những sự kiện quy mô lớn như “Muôn sắc Việt Nam” tạo ra không gian để những cảm xúc này được chia sẻ và lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Nam ca sĩ tin rằng khi âm nhạc truyền thống và đương đại cùng xuất hiện, các giá trị văn hóa sẽ không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp cận được với thế hệ khán giả mới. Anh cho rằng văn hóa chỉ có sức sống bền vững khi được mọi người yêu thương, đón nhận và phát huy trong đời sống hiện nay, trong đó âm nhạc đóng vai trò là cầu nối gần gũi nhất.

Thông qua các ca khúc thể hiện trong chương trình, Quốc Thiên muốn gửi gắm thông điệp về tình yêu và niềm tự hào dành cho quê hương. Anh chọn cách thể hiện tình yêu này bằng việc làm nghề nghiêm túc, hát thật tốt và luôn trân trọng âm nhạc dân tộc. Nam ca sĩ hy vọng sau khi chương trình khép lại, điều đọng lại trong lòng người xem sẽ là niềm tự hào về những giá trị văn hóa Việt Nam.