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Diễn viên Cao Minh Đạt cùng bà xã Trúc Trương vừa xuất hiện trong tập 44 của chương trình Vợ chồng son. Màn ra mắt của cặp đôi khiến hai MC bất ngờ vì thực chất họ vốn đã quen biết từ trước. Trúc Trương hiện kinh doanh nước hoa, mỹ phẩm.

Màn làm quen đầy "ngại ngùng"

Câu chuyện tình yêu của cả hai bắt đầu từ một tình huống khá ngẫu nhiên. Khi thấy Trúc Trương chú ý đến Cao Minh Đạt, bạn bè đã trêu cô hãy sang làm quen. Tuy nhiên, vì nghĩ anh là một diễn viên nổi tiếng nên Trúc Trương cảm thấy ngại ngùng và cho rằng mình khó có cơ hội tiếp cận.

Sau buổi gặp gỡ, một người bạn của Trúc Trương đã chủ động xin chụp ảnh cùng Cao Minh Đạt, đồng thời xin số điện thoại nam diễn viên để giúp cô. Cao Minh Đạt vui vẻ đồng ý, còn Trúc Trương vì quá ngại nên đã đưa điện thoại để anh tự nhập số của mình vào.

Có một chi tiết hài hước là vì Trúc Trương đi ngủ sớm nên chưa kịp trả lời, khiến nam diễn viên phải nhắn tin hỏi xem cô có đang đi nhậu cùng bạn hay không. Chính khởi đầu ngẫu nhiên này đã mở ra mối quan hệ kéo dài hơn 10 năm của hai người.

Chuyện lãng mạn và sự thấu hiểu

Khi nói về đời sống hôn nhân, Trúc Trương thẳng thắn thừa nhận Cao Minh Đạt không phải là người giỏi tạo bất ngờ. Anh hiếm khi tự mình khởi xướng những cử chỉ lãng mạn hay tặng hoa cho vợ. Thay vào đó, nam diễn viên chọn cách chiều chuộng vợ bằng việc đáp ứng những điều cô thích, từ việc muốn đi đâu đến khi cần gì.

Trúc Trương chia sẻ cô mong chồng lãng mạn hơn một chút trong việc chuẩn bị những điều bất ngờ. Đáp lại điều này, Cao Minh Đạt hài hước mong vợ bớt nhắc đi nhắc lại một vấn đề khi anh đã hiểu ý cô.

Hành trình đón con gái Dâu Tây

Điểm mà Trúc Trương trân trọng nhất ở bạn đời chính là sự bình dân, giản dị và luôn làm mọi thứ vì vợ. Đặc biệt, trong quãng thời gian hai vợ chồng mong muốn có con nhưng chưa đạt được, Cao Minh Đạt đã an ủi vợ bằng câu nói: Con cái là nhân duyên em ơi. Thì nếu như hai vợ chồng mình không có con thì không sao cả. Anh vẫn thương em.

Cặp đôi hiện có một cô con gái nhỏ tên Dâu Tây, hiện được 9 tháng tuổi. Cao Minh Đạt đã gửi lời cảm ơn đến bà xã vì cô đã phải trải qua nhiều thiệt thòi trong hành trình đón con gái chào đời.

Sau 10 năm chung sống, câu chuyện của họ cho thấy đôi khi sự lãng mạn không nằm ở những món quà hay hoa, mà nằm ở việc luôn ở bên cạnh nhau trong những giai đoạn khó khăn nhất.

Đúng là kiểu vợ nói một, chồng hiểu mười nhưng mà thôi, cứ chiều vợ là chắc thắng nhất rồi đúng không mọi người?