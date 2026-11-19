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Sau gần 30 năm chinh chiến, ca sĩ Quốc Đại khẳng định tài năng và giọng hát chỉ là điều kiện cần, chưa đủ để một nghệ sĩ đứng vững lâu dài. Theo anh, để một gương mặt tỏa sáng trước công chúng, đó là kết quả từ sự đóng góp của rất nhiều bộ phận hỗ trợ phía sau. Thậm chí, anh cho rằng nghề ca sĩ là 'sướng nhất' vì luôn được nhận hào quang, nhưng cần rất nhiều bộ phận khác hỗ trợ thì mới có thể tỏa sáng.

Nhìn lại hành trình của mình, Quốc Đại không quên giai đoạn tự xoay xở trong 8 năm đầu sự nghiệp. Dù đã có những thành công bước đầu, nhưng chính trải nghiệm này khiến anh nhận ra tầm quan trọng của một môi trường làm việc chuyên nghiệp để phát triển hình ảnh và con đường âm nhạc. Việc có đơn vị quản lý như Kim Lợi đồng hành sau đó đã trở thành một phần quan trọng trong quá trình xây dựng tên tuổi của nam ca sĩ.

Nhưng hào quang nào cũng có giá của nó. Quốc Đại thừa nhận thành quả trên sân khấu không bao giờ là nỗ lực của riêng một cá nhân, và anh đã phải đánh đổi nhiều điều để có được vị trí hiện tại. Trong đó, sức khỏe và thời gian dành cho gia đình là hai thứ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đặc thù công việc khiến anh phải di chuyển liên tục, làm việc cường độ cao và thường xuyên lỡ hẹn với những buổi gặp gỡ, vui chơi cùng người thân. Tuy nhiên, anh không coi đó là sự hy sinh đáng tiếc mà xem là phần tất yếu khi theo đuổi mục tiêu, vì với anh, chỉ cần nỗ lực hết mình thì sẽ đạt được điều mong muốn.

Với vai trò giám khảo khách mời tại Người kể chuyện tình, Quốc Đại đưa ra góc nhìn về những yêu cầu khắt khe hơn đối với ca sĩ trẻ hiện nay. Anh cho rằng người nghệ sĩ cần sự đa năng để thích nghi với sân khấu ngày càng phong phú. Đặc biệt với format kể chuyện bằng âm nhạc, dù giọng hát vẫn là ưu tiên hàng đầu nhưng diễn xuất chính là điểm nhấn quan trọng. Anh tin rằng nếu diễn tốt tiểu phẩm của mình, nghệ sĩ sẽ dễ dàng đẩy cảm xúc vào ca khúc phía sau, giúp phần trình diễn hấp dẫn hơn.

Một vấn đề nan giải khác mà Quốc Đại nhắc đến là việc làm mới những bài hát đã quá quen thuộc. Theo anh, đây là yêu cầu tất yếu khi nghệ sĩ chọn những ca khúc đã có dấu ấn trong lòng khán giả. Cách để giải bài toán này là phải tìm ra sự khác biệt thông qua ba yếu tố: giọng hát, hòa âm và cách xử lý. Đây không chỉ là thử thách với thí sinh trẻ mà là điều mọi ca sĩ đều phải quan tâm khi trình bày lại một tác phẩm có đời sống lâu dài.

Đối với khái niệm thành công, Quốc Đại có tư duy khá cởi mở. Anh cho rằng việc một ca khúc lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội cũng là một thành quả đáng ghi nhận, bởi điều đó chứng tỏ sản phẩm được công chúng chấp nhận. Tuy nhiên, để duy trì sức hút và tiến xa hơn, người nghệ sĩ cần có nền tảng âm nhạc, kỹ năng và chuyên môn vững vàng.

Cuối cùng, nam ca sĩ cho rằng thành công trong nghệ thuật không có công thức cố định mà tùy vào góc nhìn mỗi người. Với anh, giá trị lớn nhất là được khán giả đánh giá cao, sau đó mới xét đến thu nhập hay sự nổi tiếng. Mỗi sản phẩm âm nhạc ra mắt đều là một cơ hội để anh tiến bộ, tìm kiếm thêm khán giả và khẳng định màu sắc riêng của mình.