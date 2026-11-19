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Ê-kíp phim điện ảnh Bắt Cá 3 Tay vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên của tác phẩm với sự góp mặt của dàn diễn viên Thúy Ngân, Ngô Kiến Huy, Steven Nguyễn và Otis. Trong dự án do Như Trang đạo diễn này, diễn viên Khánh Huyền đảm nhận vai mẹ của nhân vật Yên do Thúy Ngân đóng. Bộ phim dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 4 tháng 12 năm 2026.

Trong phim, nhân vật của Khánh Huyền là một người phụ nữ từng trải qua nhiều biến cố hôn nhân và một mình đối diện với những khó khăn. Sự xung đột xảy ra khi bà không hài lòng việc con gái cùng lúc tìm hiểu ba chàng trai và thẳng thắn trách móc Yên thiếu nghiêm túc trong tình cảm. Đáp lại, Yên tuyên bố mình không giống bố, điều này hé lộ những tổn thương từ quá khứ gia đình. Mâu thuẫn đẩy lên cao khi người cha do Trung Lùn thủ vai bất ngờ trở về sau hơn 10 năm bỏ đi. Trong khi người mẹ sẵn sàng mở lòng đón nhận chồng cũ, Yên lại kiên quyết từ chối.

Chia sẻ về lần trở lại màn ảnh rộng, Khánh Huyền hào hứng khi hóa thân thành người mẹ có con gái đến tuổi lập gia đình. Nữ diễn viên hài hước ví việc có con gái lớn giống như giữ một "quả bom nổ chậm" trong nhà và cảm thấy vui khi thấy nhân vật Yên mặc áo dài cưới. Bộ phim đánh dấu màn kết hợp giữa Khánh Huyền và Thúy Ngân, hai nữ diễn viên thuộc hai thế hệ khác nhau của màn ảnh Việt.

Từ "Hoa hậu màn ảnh" đến vai "vợ trưởng thôn" đình đám

Khánh Huyền sinh năm 1971 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp khóa diễn viên đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ vào năm 1990, chị hoạt động song song ở cả sân khấu và truyền hình. Với gương mặt trái xoan, đôi mắt to và nụ cười hiền, chị được khán giả ưu ái gọi là "Hoa hậu màn ảnh" phía Bắc dù không đi thi sắc đẹp.

Trong thời kỳ đỉnh cao, chị ghi dấu ấn qua các bộ phim Nụ Tầm Xuân, Hát Giữa Chiều Mưa, Ngọt Ngào Và Man Trá, Vui Buồn Sau Lũy Tre. Đặc biệt, vai Thơm trong Người Thổi Tù Và Hàng Tổng đã khiến chị được đông đảo khán giả nhớ đến với tên gọi "vợ trưởng thôn Kiên". Dù ngoài đời dịu dàng, nhưng vai Thơm lại là người nóng tính, đanh đá, thường khiến chồng là nhân vật Kiên (do Quốc Tuấn đóng) rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

Ít ai biết lúc nhận vai Thơm, Khánh Huyền vừa sinh con đầu lòng và trở về sau chuyến lưu diễn tại Đông Âu. Ban đầu, chị thậm chí đã gọi điện hỏi đạo diễn Phi Tiến Sơn xem có nhầm lẫn không vì nhân vật quá trái ngược với hình tượng của mình, nhưng cuối cùng chị đã tạo nên một trong những vai diễn đáng nhớ nhất sự nghiệp.

Bước ngoặt Nam tiến và những thăng trầm trong cuộc sống

Khi sự nghiệp đang thuận lợi, Khánh Huyền quyết định chuyển vào TP.HCM sinh sống do những biến cố trong cuộc sống riêng. Tại thị trường phía Nam, chị không còn xuất hiện dày đặc trong các vai chính mà chuyển hướng làm MC cho các chương trình như Sức Sống Mới, Bí Kíp Giữ Thanh Xuân, Thành Phố Hôm Nay và thỉnh thoảng đóng phim truyền hình. Từng có lúc nghĩ phải từ bỏ nghề diễn, nhưng chị vẫn duy trì đam mê và góp mặt trong Gạo Nếp Gạo Tẻ 2, hay trở lại phim VTV năm 2025 với vai bà Lý trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Đời sống tình cảm của nữ diễn viên cũng trải qua nhiều sóng gió. Chị kết hôn lần đầu khi còn trẻ và có hai người con, nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài. Chị quyết định đưa các con vào TP.HCM để bắt đầu chặng đường mới. Sau đó, Khánh Huyền tìm thấy hạnh phúc bên người chồng làm trong lĩnh vực truyền thông. Điều thú vị là khi mới quen, chồng chị không biết chị là diễn viên nổi tiếng và cũng không thường xuyên xem phim Việt, nhưng anh luôn tôn trọng, tin tưởng và tạo điều kiện cho vợ tự do làm nghề.

Tận hưởng cuộc sống thảnh thơi ở tuổi 55

Hiện nay, ở tuổi 55, Khánh Huyền chọn cuộc sống bình yên tại TP.HCM, chọn lọc dự án nghệ thuật để dành thời gian cho gia đình. Chị có tổng cộng ba người con. Con gái út của chị đã sang Australia du học từ năm 14 tuổi; dù không muốn xa con sớm nhưng chị vẫn tôn trọng nguyện vọng của con.

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông hồi tháng 7 năm 2026, chị tiết lộ hiện đang sống một mình tại TP.HCM vì các con đã ra ở riêng hoặc đi học xa, còn chồng về Nha Trang chăm sóc mẹ già. Dù không thường xuyên ở cạnh nhau, gia đình chị vẫn duy trì sự gắn bó khi chị thường xuyên di chuyển giữa TP.HCM, Hà Nội và Nha Trang để làm việc.