Giải trí

Tối 16/11, sự kiện ra mắt phim Trại Giam Hạnh Phúc trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt. Giữa những khoảnh khắc thảm đỏ náo nhiệt, netizen đặc biệt soi ra sự hiện diện của Trâm Anh và Trương Thế Vinh. Dù được cho là có mối quan hệ đặc biệt, nhưng suốt buổi lễ, cả hai lại chọn cách 'né' nhau một cách triệt để.

Tại sự kiện, Trâm Anh dành phần lớn thời gian ở cạnh đàn chị Tăng Thanh Hà. Trong khi đó, Trương Thế Vinh dù cũng có mặt nhưng không hề có bất kỳ tương tác nào đáng chú ý với nữ diễn viên. Đỉnh điểm là khi vào trong rạp chiếu, hai người bị bắt gặp ngồi cách nhau tận một hàng ghế. Trong lúc Trâm Anh mải mê trò chuyện cùng Tăng Thanh Hà và ăn bỏng ngô, thì Trương Thế Vinh lại chỉ tập trung vào chiếc điện thoại của mình.

Chiến thuật 'kín tiếng' trước đám đông

Việc Trâm Anh và Trương Thế Vinh giữ khoảng cách, không thể hiện cử chỉ tình cảm nào trước công chúng khiến các 'thánh soi' bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, với những ai theo dõi cặp đôi này từ lâu, phản ứng này không quá gây bất ngờ. Thực tế, cả hai luôn duy trì thái độ cực kỳ cẩn trọng và kín kẽ trong chuyện tình cảm để tránh làm ảnh hưởng đến công việc chung.

Manh mối về cột mốc 6 năm bên nhau

Mối quan hệ giữa Trâm Anh và Trương Thế Vinh vốn là chủ đề gây tò mò bấy lâu nay. Dù chưa từng chính thức xác nhận, nhưng cư dân mạng tin rằng họ đã hẹn hò khoảng 6 năm dựa trên những bài đăng trên mạng xã hội và các buổi gặp gỡ bạn bè chung.

Đáng chú ý, gần đây Trâm Anh từng chia sẻ ảnh một chiếc bánh kèm dòng trạng thái: "Số 6 trùng với thần số học của tui. Con số thiên về gia đình - together". Đặc biệt, chi tiết hình chú gấu được chèn vào ảnh đã khiến dân tình 'đẩy thuyền' kịch liệt. Bởi trước đó, hình ảnh chú gấu này thường xuyên được dùng để che mặt Trương Thế Vinh trong những tấm hình chia sẻ trên mạng. Động thái này được cho là cách Trâm Anh ngầm nhắc về kỷ niệm 6 năm gắn bó.

Những tương tác 'ngầm' đầy thú vị

Không chỉ dừng lại ở những bài đăng, những lần xuất hiện chung tại tiệc bạn bè cũng khiến khán giả tò mò. Một đoạn clip ghi lại cảnh cả hai ngồi ăn cùng nhóm bạn cho thấy họ không quá thân mật, nhưng vẫn có những khoảnh khắc gây thích thú. Cụ thể, khi Trương Thế Vinh bị fan trêu ghẹo hát ca khúc Tình Yêu Hoa Gió, cô gái được cho là Trâm Anh đã cúi mặt, dùng tay che mặt vì bật cười. Chính những chi tiết nhỏ này lại càng khiến dân mạng nghi ngờ về một mối quan hệ thực sự đang được che giấu.

Hai thế giới, một sự kín đáo

Trương Thế Vinh vốn là gương mặt đa năng, từ ca sĩ lấn sân sang diễn xuất và gameshow, ghi dấu ấn trong các chương trình như 7 Nụ Cười Xuân, Chạy Đi Chờ Chi Việt Nam, Sao Nhập Ngũ hay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trái ngược với vẻ sôi nổi trên màn ảnh, anh cực kỳ kín tiếng về đời tư.

Trong khi đó, Trâm Anh gây chú ý qua phim truyền hình Cây Táo Nở Hoa và các dự án điện ảnh như Tử Chiến Trên Không, Hoàng Hậu Cuối Cùng. Bên cạnh diễn xuất, cô còn hoạt động trong lĩnh vực thời trang, từng là học trò của Minh Hằng tại The Face Vietnam 2018 và tham gia Face of Asia 2019.

Liệu cách giữ khoảng cách này có giúp họ giữ được sự riêng tư hay chỉ khiến dân tình thêm tò mò?