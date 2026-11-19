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Trong một buổi livestream, ca sĩ Thanh Thảo đã nhìn lại thời kỳ hoàng kim với những kỷ niệm đầy bất ngờ. Cô chia sẻ rằng ca hát vốn không nằm trong mơ ước hồi nhỏ, nhưng nhờ được Tổ nghiệp và khán giả thương nên sự nghiệp thăng tiến rất nhanh, chỉ cần bước lên một bước là trở nên nổi tiếng.

Cát-xê 25 triệu đồng một show và lịch diễn dày đặc

Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện, Thanh Thảo nhanh chóng xuất hiện tại các sân khấu đại nhạc hội trên khắp các tỉnh thành. Thời điểm đó, sức hút của cô lớn đến mức chỉ cần tên xuất hiện trên băng rôn là khán giả đã đổ xô tới xem. Chính vì độ nóng này mà mỗi show diễn tỉnh, cô được trả 25 triệu đồng, một con số mà theo cô là rất lớn vào thời ấy.

Vì khả năng bán vé cực chạy tại các tỉnh, ca sĩ Thanh Thảo thường xuyên chạy show với cường độ cao, có những đêm diễn 3 đến 4 tỉnh gần nhau. Thậm chí, có những dịp Tết, cô đi diễn liên tục từ mùng một đến ngày 15, sau Rằm mới về nhà, cứ rong ruổi theo các đại nhạc hội như vậy.

Cú sốc mang tên 'bơ vơ' với album đầu tay

Khi nhận ra mình không thể mãi chạy show theo cách cũ mà cần phát triển hơn, Thanh Thảo quyết định tìm kiếm những bài hit riêng và thực hiện album. Anh Đức Trí là người đã làm cho cô album đầu tiên trong đời mang tên Có quên được đâu. Tuy nhiên, ngay khi album vừa thu xong, một tình huống bất ngờ xảy ra: anh Đức Trí trúng tuyển đại học ở Boston và sang Boston học.

Việc cộng sự ra đi đột ngột khiến Thanh Thảo rơi vào cảnh bơ vơ với sản phẩm âm nhạc trên tay mà không biết phải làm sao để phát hành. Cô buộc phải tự mình đi chào mời các trung tâm băng nhạc. Kết quả là cô bị từ chối vì lúc đó tên tuổi chưa đủ lớn để đảm bảo doanh số bán băng đĩa. May mà có một trung tâm nhận cô và cô có bài hit đầu tiên là Ôi tình yêu, tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp ca hát.

Thanh Thảo nhìn nhận con đường âm nhạc của mình không trải đầy hoa hồng nhưng cũng không quá chông gai, mà là kết quả của một quá trình nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ.

Chân dung "Búp bê" của Vpop

Thanh Thảo sinh năm 1977 tại TP. Hồ Chí Minh và bắt đầu nổi tiếng từ cuối thập niên 1990. Cô đạt đến đỉnh cao sự nghiệp với các bản hit Pop đình đám như Ôi tình yêu, Thiên thần bóng đêm và đặc biệt là chuỗi ca khúc gắn liền với hình tượng "Búp bê".

Không chỉ là một ca sĩ từng giành giải Mai Vàng và Làn Sóng Xanh, cô còn lấn sân sang đào tạo nghệ sĩ khi thành lập công ty giải trí Music Box Entertainment. Về đời tư, sau những mối tình gây chú ý trong giới giải trí, cô hiện đã tìm được bến đỗ bình yên bên chồng.