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Đức Phúc vừa chia sẻ những cảm xúc đặc biệt trước thềm chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam, một sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 lần đầu tiên được tổ chức. Nam ca sĩ bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được góp tiếng hát vào hành trình tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Làm mới chất liệu truyền thống bằng tư duy hiện đại

Theo Đức Phúc, để một concert do người Việt sáng tạo có dấu ấn riêng và khiến khán giả nhận diện rõ bản sắc Việt, điều tiên quyết là phải có một câu chuyện và tinh thần xuyên suốt dựa trên giá trị văn hóa dân tộc. Sự hiện diện của bản sắc này có thể nằm ở âm nhạc, hình ảnh, trang phục, ngôn ngữ hay cách dàn dựng từng tiết mục.

Tuy nhiên, Đức Phúc cho rằng không nên nhồi nhét quá nhiều yếu tố truyền thống một cách máy móc. Thay vào đó, các chất liệu này cần được thể hiện tự nhiên, sáng tạo và phù hợp với tinh thần thời đại. Anh tin rằng việc kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, những cách phối khí mới cùng tư duy dàn dựng trẻ trung sẽ giúp kể lại những câu chuyện văn hóa quen thuộc dưới một góc nhìn khác. Mục tiêu cuối cùng là khiến khán giả cảm thấy tự hào và khơi gợi sự tò mò để họ muốn tìm hiểu sâu hơn về nguồn cội, lịch sử và văn hóa dân tộc.

Màn giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ

Điều Đức Phúc mong chờ nhất tại Muôn sắc Việt Nam chính là cơ hội giao lưu và đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Anh dành sự ngưỡng mộ và trân trọng sâu sắc cho những nghệ sĩ gạo cội, những người đã cống hiến bền bỉ để tạo nên những giá trị âm nhạc được yêu mến qua nhiều thời kỳ.

Trong chương trình này, Đức Phúc sẽ biểu diễn cùng NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa và gia đình Hoa dâm bụt gồm Erik và Hòa Minzy. Việc cùng các giọng ca gạo cội thể hiện những ca khúc ý nghĩa về đất nước được nam ca sĩ đánh giá là một trải nghiệm quý giá. Bên cạnh đó, sự góp mặt của các nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản cũng sẽ mang đến những góc nhìn chân thực và gần gũi hơn về văn hóa truyền thống cho chương trình.

Tham vọng định vị sản phẩm văn hóa Việt

Với quy mô dự kiến lên đến 50.000 khán giả, Đức Phúc tin rằng Muôn sắc Việt Nam sẽ tạo nên một sự kết nối đặc biệt. Anh kỳ vọng vào khoảnh khắc hàng chục nghìn người cùng hòa giọng và vẫy tay theo những giai điệu mang tinh thần Việt Nam, tạo nên một cảm xúc thiêng liêng và đáng nhớ.

Trong bối cảnh các concert nội địa đang phát triển mạnh về chất lượng âm thanh, ánh sáng và trải nghiệm, Đức Phúc nhìn nhận đây là cơ hội để giới thiệu giá trị văn hóa Việt đến công chúng bằng hình thức hấp dẫn, gần gũi hơn. Anh tin rằng khi các sản phẩm văn hóa được đầu tư nghiêm túc và có bản sắc riêng, chúng sẽ góp phần xây dựng hình ảnh một nền công nghiệp văn hóa Việt Nam chuyên nghiệp, có sức cạnh tranh cao, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho ê-kíp sáng tạo, nhà sản xuất và nghệ sĩ.

Để sức lan tỏa không dừng lại sau một đêm diễn, Đức Phúc nhấn mạnh rằng nghệ sĩ cần có sự tìm tòi nghiêm túc và tình yêu thực sự dành cho những giá trị văn hóa. Chỉ khi hiểu rõ ý nghĩa và tinh thần đằng sau một chất liệu truyền thống, người nghệ sĩ mới có thể đưa chúng vào âm nhạc một cách hấp dẫn mà vẫn giữ được chiều sâu.