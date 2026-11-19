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Cứ nhắc đến Lệ Quyên là dân tình nghĩ ngay đến một cuộc sống sung túc với những món đồ hiệu và trang sức xa xỉ. Nếu như trước đây, kim cương là món phụ kiện không thể thiếu trong phong cách của nữ ca sĩ, thì thời gian gần đây, cô lại gây chú ý khi dành nhiều tâm huyết cho một đam mê mới đắt đỏ không kém: ngọc phỉ thúy.

Sức hút từ những set ngọc đồng bộ

Điểm khiến giới mộ điệu phải đặc biệt chú ý chính là cách Lệ Quyên lựa chọn trang sức. Thay vì chỉ diện một vài món phụ kiện nhỏ lẻ, nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện với những set ngọc đồng bộ, bao gồm đầy đủ vòng cổ, khuyên tai và nhẫn.

Điểm nhấn mạnh mẽ nhất chính là sắc xanh đậm, đi kèm với độ bóng và hiệu ứng ánh sáng cực kỳ bắt mắt. Đặc biệt, kích thước lớn của các viên ngọc không chỉ khiến tổng thể bộ trang sức trở nên nổi bật mà còn mang lại cảm giác quyền quý cho người diện.

Để làm tôn lên giá trị của những món đồ này, Lệ Quyên chọn lối phối đồ tối giản. Những bộ váy đen ôm dáng hoặc các thiết kế đơn sắc được sử dụng làm nền, khiến toàn bộ sự chú ý của người nhìn đổ dồn vào bộ trang sức. Chính sắc xanh của phỉ thúy đã tạo nên điểm nhấn thị giác mạnh mẽ mà không cần đến bất kỳ chi tiết cầu kỳ nào khác.

Con số 10 tỷ đồng và giá trị thực của phỉ thúy đế vương lục

Sự xa hoa của bộ trang sức đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đồn đoán bộ phỉ thúy mà Lệ Quyên sở hữu có giá trị lên đến khoảng 10 tỷ đồng. Dù chưa có bất kỳ thông tin xác nhận chính thức nào về con số này, nhưng mức giá dự đoán vẫn đủ để mọi người trầm trồ về độ chịu chi của nữ ca sĩ.

Phỉ thúy đế vương lục được xem là một trong những phân khúc được giới sưu tầm đặc biệt săn đón. Sức hút của loại ngọc này nằm ở sự kết hợp giữa sắc xanh lục đậm nhưng vẫn tươi sáng, cùng độ trong, độ bóng và cấu trúc đá hoàn hảo. Những viên ngọc hội tụ đủ cả ba tiêu chí về màu sắc, độ trong và kích thước lớn là cực kỳ khan hiếm, đặc biệt là các loại phỉ thúy chất lượng cao từ Myanmar luôn là tâm điểm trên thị trường quốc tế.

Với những tác phẩm quý hiếm, giá trị của phỉ thúy có thể chạm mốc hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, việc định giá chính xác một bộ trang sức không thể chỉ dựa vào màu sắc hay kích thước bên ngoài. Giá trị thực tế cần được căn cứ trên chất lượng của từng viên ngọc, nguồn gốc xuất xứ và kết quả giám định chi tiết.

Nếu kim cương mang vẻ đẹp rực rỡ, dễ dàng thu hút ánh nhìn ngay lập tức, thì phỉ thúy lại mang đến một cảm giác sang trọng theo kiểu trầm mặc và cổ điển. Từ những viên kim cương lấp lánh cho đến sắc ngọc đế vương lục đầy mê hoặc, Lệ Quyên một lần nữa khẳng định vị thế của một mỹ nhân Vbiz với thú chơi xa xỉ đầy đẳng cấp.

Theo mọi người thì sắc xanh của phỉ thúy hay sự lấp lánh của kim cương hợp với vibe của Lệ Quyên hơn?