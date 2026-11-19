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Ngô Thanh Vân vừa chia sẻ video về hành trình chọn trường mầm non cho bé Gạo, con gái của cô và Huy Trần. Để đưa ra quyết định cuối cùng, vợ chồng nữ diễn viên đã cho con đi học thử tại 10 trường mầm non quốc tế trong khu vực Thảo Điền.

Đúng là phong cách của "phụ huynh hệ học thuật", Ngô Thanh Vân không chọn trường theo cảm tính. Cô đưa ra 5 tiêu chí cụ thể: con phải được học thông qua vui chơi thay vì chỉ chơi cho vui; trẻ được tự do nhưng vẫn phải có nguyên tắc; giáo viên cần thực sự kiên nhẫn và hiểu tâm lý trẻ; môi trường phải tạo cơ hội vận động và tương tác xã hội hàng ngày; cuối cùng là nhà trường phải tôn trọng nhịp thích nghi riêng của từng em bé.

Lý do cho con đi học sớm

Ban đầu, Ngô Thanh Vân dự định đợi bé Gạo tròn 2 tuổi mới cho đi học. Tuy nhiên, cô đã thay đổi quyết định vì nhận thấy giai đoạn từ 18 đến 24 tháng tuổi là lúc não bộ trẻ phát triển nhanh, liên tục hình thành và củng cố các kết nối dây thần kinh thông qua trải nghiệm. Việc cho con đi học sớm giúp bé không bỏ lỡ giai đoạn phát triển quý giá này.

Một lý do quan trọng khác khiến nữ diễn viên quyết định cho con nhập học trước 2 tuổi chính là sự háo hức và vui vẻ của chính bé Gạo. Thực tế, vào một ngày thứ hai đầu tuần, thái độ ngoan ngoãn và vui vẻ của bé khi tới trường đã khiến vợ chồng Ngô Thanh Vân cảm thấy rất yên tâm.

Quy trình nuôi dạy con "hệ học thuật"

Ngô Thanh Vân đón con gái đầu lòng vào ngày 9 tháng 8 năm 2025 ở tuổi 46. Kể từ khi làm mẹ, cô đầu tư cực kỳ bài bản vào kiến thức nuôi dạy trẻ. Trong năm đầu đời của con, cô đã đọc hơn 30 cuốn sách về chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ để thấu hiểu từng giai đoạn phát triển của bé.

Sự kỹ lưỡng của vợ chồng nữ diễn viên còn thể hiện qua việc xây dựng chi tiết lịch sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng và các nguyên tắc khi tiếp xúc với trẻ. Thậm chí, họ còn lập một bảng gồm 8 quy tắc nghiêm ngặt dán ngay trong phòng của con để bảo mẫu và những người thân trong gia đình cùng tuân thủ.

Để đảm bảo mọi thứ đi đúng lộ trình, Ngô Thanh Vân trực tiếp theo dõi toàn bộ quá trình ăn dặm, sinh hoạt và phát triển của con gái, cho thấy sự đầu tư chu đáo và nghiêm túc trong lần đầu làm mẹ.

Về Ngô Thanh Vân

Ngô Thanh Vân là một diễn viên, ca sĩ và người mẫu mang hai quốc tịch Na Uy - Việt Nam.