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Ngày 19/11, Phượng Chanel chia sẻ loạt ảnh Quách Ngọc Ngoan tình cảm bên con gái Sumi. Doanh nhân cho biết con gái cô rất hạnh phúc khi được bố ra Hà Nội tổ chức sinh nhật, sau đó quây quần bên gia đình nội, ngoại. Trong dịp sinh nhật bảy tuổi của Sumi, Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel đã đưa con gái đi chơi tại một trung tâm thương mại. Nhiều bạn bè của cả hai nhận xét nhóc tì càng lớn càng phổng phao, chiều cao nổi bật, đã đứng đến ngực bố.

Vì các con gái lớn của Phượng Chanel đang học tập và làm việc tại Mỹ nên chỉ có thể mừng sinh nhật em gái từ xa. Phượng Chanel kể rằng các chị đều quay video chúc em ngoan, học giỏi, vô tư như những bông hoa và cả gia đình đều rất yêu em.

Sự kết nối giữa cha và con gái

Thói quen ra Bắc mừng sinh nhật con gái được Quách Ngọc Ngoan duy trì hằng năm. Mỗi lần gặp, nam diễn viên luôn cưng nựng Sumi. Anh chia sẻ bé tíu tít chuyện trò và nói rằng mai này lớn lên sẽ đến phim trường xem cha diễn xuất. Theo Quách Ngọc Ngoan, con gái Sumi rất thích ca hát, hay bắt chước người lớn và sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật giống cha, dù vậy gia đình vẫn mong muốn bé tập trung vào việc học tập. Phượng Chanel cũng cho biết con gái rất ngưỡng mộ và thích cùng cha đi khắp nơi.

Để gần gũi con hơn, gần đây Quách Ngọc Ngoan ưu tiên chọn các bộ phim quay ở Hà Nội để được gặp con thường xuyên. Anh thường tranh thủ đưa con theo cùng trong nhiều hoạt động và mua quà bánh tặng bé. Thời gian tới, nam diễn viên dự định chọn những kịch bản đề tài tình cảm - gia đình với nội dung nhẹ nhàng, không giới hạn độ tuổi để con gái có thể thấy cha trên màn ảnh rộng. Dù không sống chung, Quách Ngọc Ngoan vẫn giữ kết nối thường xuyên với bé Sumi qua điện thoại.

Chuyện tình cảm và gia đình

Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel chia tay vào năm 2021. Sau khi đổ vỡ, con gái Sumi (sinh năm 2019) về Bắc sống với mẹ và gia đình bên ngoại. Thỉnh thoảng, nam diễn viên ra thăm con hoặc cô bé được mẹ cho vào Nam sum họp cùng cha. Hiện tại, cả hai chỉ còn xem nhau như bạn bè và giữ liên lạc để bàn bạc về việc nuôi dạy con gái chung.

Trước đó, Quách Ngọc Ngoan từng kết hôn với diễn viên Lê Phương vào năm 2012 nhưng đổ vỡ sau ba năm chung sống. Cả hai có một con trai chung là bé Cà Pháo. Sau này, nam diễn viên gắn bó và chung sống như vợ chồng với doanh nhân Phượng Chanel hơn sáu năm trước khi chia tay vào tháng 4/2021.