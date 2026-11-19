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Trong MV "Vô lượng kiếp" ra mắt tối 18/11, nữ ca sĩ diện hơn 60 bộ trang phục khác nhau để hóa thân thành thiếu nữ của nhiều dân tộc. Ý tưởng của MV xoay quanh chuyện nhân duyên qua muôn kiếp, dẫn dắt người xem đi qua những cung bậc cảm xúc từ gặp gỡ, gắn bó cho đến khi chia ly.

Hoàng Thùy Linh là ca sĩ và diễn viên pop, người ghi dấu với bản hit See tình. Album Hoàng năm 2019 của cô gây tiếng vang với âm hưởng dân gian đương đại phối nhạc điện tử.

Khi âm nhạc kết hợp cùng hội họa và tín ngưỡng

Với "Vô lượng kiếp", Hoàng Thùy Linh tiếp tục khai thác cảm hứng từ thi ca và văn hóa dân gian. Ca khúc này là sản phẩm sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng cùng Hoàng Thùy Linh, dựa trên thơ của Ngân Vi. Tương tự như những bản hit đình đám trước đó như Bánh trôi nước, Tứ Phủ hay Đánh đố, sản phẩm lần này cực kỳ chú trọng vào phần nhìn, đặc biệt là khâu phục trang và hội họa.

Giai điệu và âm thanh của tác phẩm không chỉ để nghe mà còn để cảm nhận nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng cùng các hoạt động lễ hội đặc trưng của nhiều cộng đồng dân tộc Việt Nam. Các cảnh lễ hội trong MV đã có sự tư vấn và hỗ trợ dàn dựng từ những nghệ sĩ múa đến từ các cộng đồng dân tộc.

Điểm nhấn độc đáo là êkíp không chỉ dừng lại ở quần áo mà còn lồng ghép tới 43 bức tranh vào video. Đây là những tác phẩm do các họa sĩ trẻ vẽ với chủ đề đa dạng, từ phong cảnh núi rừng, làng bản cho đến những lát cắt sinh hoạt đời thường. Sau đó, đạo diễn đã sử dụng kỹ xảo để tạo hiệu ứng chuyển động, khiến những bức tranh trở nên sống động hơn trên màn ảnh.

Tâm huyết 6 tháng và quy mô hơn 300 người

Để có được một sản phẩm chỉn chu như vậy, êkíp đã mất suốt sáu tháng chuẩn bị. MV do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện, tiếp nối thành công sau dự án Thầy dùi, với sự tham gia của hơn 300 người. Êkíp đặt mục tiêu dàn dựng MV như một cuốn sách ảnh, để mỗi lần lật giở người xem có thể khám phá thêm nhiều không gian văn hóa và vẻ đẹp phong phú của các vùng miền.

Hoàng Thùy Linh cho biết cô và cộng sự mong góp phần khơi dậy lòng tự hào về quê hương. MV ra mắt nhân dịp hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Nói thật là cứ nhìn cách cô ấy đầu tư cho mỗi MV là đủ hiểu độ "mê" văn hóa dân tộc của Hoàng Thùy Linh lớn cỡ nào, liệu có ai dám thay đồ 60 lần trong một video như thế này không nhỉ?