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Câu chuyện bắt đầu khi một tài khoản mạng xã hội để lại bình luận dưới bài đăng của Thủy Tiên, khẳng định chắc nịch rằng: “Công Vinh chia tay với Thủy Tiên rồi”. Đứng trước một thông tin gây sốc như vậy, Thủy Tiên không chọn cách im lặng hay viết một thông báo chính thức dài dằng dặc. Thay vào đó, cô đáp lại một cách ngắn gọn và đầy tính hài hước: “Ủa thiệt hả bạn? Lâu chưa bạn?”.

Cách phản hồi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Dù đây không phải là một lời xác nhận chính thức về tình trạng hôn nhân, nhưng nó cho thấy Thủy Tiên sẵn sàng đối diện với những lời đồn đoán về đời tư một cách thoải mái.

Vẫn là "con cưng" của một lượng fan trung thành

Một điểm đáng chú ý là dù không còn xuất hiện thường xuyên trước công chúng, Thủy Tiên vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả. Những tương tác gần đây trên mạng xã hội cho thấy sợi dây kết nối giữa cô và người hâm mộ vẫn rất bền chặt.

Điển hình là dưới một bài đăng gần đây, khi một khán giả nhắn gửi: “Chị Tiên ơi, em nhớ chị nhiều lắm”, nữ ca sĩ đã đáp lại bằng biểu tượng hai chú chó ôm nhau cùng những trái tim đỏ. Một hành động giản dị, không cầu kỳ nhưng lại tạo cảm giác gần gũi, cho thấy cô luôn trân trọng và đón nhận tình cảm từ những người vẫn đang dõi theo mình suốt nhiều năm qua.

Tặng miễn phí 4.000 quyển sách tri ân fan

Không chỉ dừng lại ở những màn tương tác trên mạng, Thủy Tiên chia sẻ tin vui về việc hoàn thành hai đợt in sách với tổng số lượng là 4.000 quyển. Toàn bộ số sách này được nữ ca sĩ dành tặng miễn phí cho người hâm mộ.

Đây được xem là cách cô tri ân những người đã đồng hành và quan tâm đến mình, đặc biệt là sau một khoảng thời gian dài cô hạn chế xuất hiện trước công chúng. Việc gửi tặng quà trực tiếp thay vì chỉ tương tác qua màn hình cho thấy Thủy Tiên muốn duy trì mối liên hệ thực tế và chân thành với khán giả.

Có thể thấy, bất chấp những ồn ào hay những lời đồn đoán xoay quanh chuyện gia đình với Công Vinh, Thủy Tiên vẫn giữ được sự yêu mến từ một bộ phận công chúng. Những lời hỏi thăm, nhớ nhung hay thậm chí là những bình luận về đời tư đều cho thấy sức hút của nữ ca sĩ vẫn chưa hề giảm sút.