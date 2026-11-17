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Nhân dịp kỷ niệm 13 năm ngày cưới (13/11/2013 - 13/11/2026), Thủy Anh đã chia sẻ một kỷ vật đặc biệt: tờ "giấy kết hôn" do ca sĩ Đăng Khôi viết từ năm 2005 khi hai người mới yêu.

Đây thực chất là một trang vở kẻ ngang với đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ, ghi tên hai người ở vị trí "chồng" và "vợ", cùng lời cam kết chăm sóc nhau trọn đời và chữ ký xác nhận. Thủy Anh tiết lộ, vì hồi đó cô yêu cầu anh phải cam kết cưới thì mới đồng ý yêu nên nam ca sĩ mới viết tờ giấy này.

Thủy Anh còn tiết lộ một thỏa thuận khác giữa hai vợ chồng: ai ngoại tình hoặc đi ngược cam kết sẽ phải đền bù 10 tỷ đồng. Thủy Anh còn tinh nghịch tag chồng vào hỏi đùa rằng giờ anh đã đủ điều kiện, liệu có muốn phá cam kết hay không.

Thủy Anh cho rằng gặp nhau có thể là duyên phận, nhưng những tờ cam kết không thể bảo đảm tất cả. Theo cô, chính sự nỗ lực, thấu hiểu và yêu thương mới là chìa khóa giữ gìn hạnh phúc gia đình. Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Đăng Khôi vì đã luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha tuyệt vời và khép lại bài viết rằng ngày ấy cô đã không chọn sai người.

Đúng là kiểu 'chốt đơn' từ sớm cho chắc ăn, mà điều khoản bồi thường 10 tỷ này thì đúng là áp lực cho anh nhà thật sự!