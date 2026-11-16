Giải trí

Nguyễn Yến Trang là Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau một hành trình dài tại cuộc thi, cô chia sẻ điều nhớ nhất chính là khoảnh khắc tên mình được xướng lên ở ngôi vị cao nhất, một giây phút khiến cô cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng và xúc động.

Vượt qua giới hạn của bản thân

Thú thật là trước khi đi thi, Yến Trang từng là một cô gái khá rụt rè, thiếu tự tin trong giao tiếp và mỗi khi phải xuất hiện trước đám đông. Để có được sự tự tin như hiện tại, cô đã phải trải qua nhiều lớp tập huấn về phong thái, ứng xử, kỹ năng trình diễn và giao tiếp trong suốt hành trình tại Hoa hậu Việt Nam. Nhìn lại chính mình, cô cảm thấy vui vì đã nỗ lực vượt qua những giới hạn cá nhân để trưởng thành hơn.

Khi nói về lý do đăng ký dự thi, Yến Trang cho biết cô đặc biệt yêu thích giá trị Cống hiến trong bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến của cuộc thi. Cô muốn dùng sức lan tỏa từ danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026 để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và đất nước. Một câu nói trong cuốn tiểu thuyết "Thép đã tôi thế đấy" mà cô đọc từ thời trung học phổ thông chính là động lực để cô quyết tâm theo đuổi đam mê.

Ước mơ đứng trên bục giảng

Một chi tiết cực kỳ dễ thương là dù đã đăng quang, Yến Trang vẫn không từ bỏ ước mơ trở thành cô giáo. Cô hiện đang theo học ngành Giáo dục Tiểu học. Việc theo đuổi nghề giáo không chỉ là sở thích cá nhân mà còn là truyền thống gia đình với ông bà, mẹ và nhiều người thân đều là giáo viên.

Yến Trang chia sẻ mình rất yêu quý trẻ nhỏ vì sự hồn nhiên, trong sáng như những tờ giấy trắng. Cô mong muốn được góp phần xây dựng nhân cách tốt đẹp cho các em, giúp các em trở thành người có ích cho xã hội. Dù danh hiệu Hoa hậu mang đến những trọng trách mới, cô vẫn sẽ tiếp tục con đường học tập và hy vọng có thể kết hợp kiến thức sư phạm vào các chương trình giáo dục và hoạt động cộng đồng dành cho trẻ em.

Tình yêu với Hà Nội và văn hóa dân tộc

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Yến Trang dành tình cảm đặc biệt cho con đường Phan Đình Phùng. Đây là nơi cô đi học mỗi ngày khi còn là học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng. Hình ảnh hai hàng cây xanh rợp bóng với ánh nắng xuyên qua tán lá tạo nên những vệt sáng lấp lánh là khung cảnh bình dị nhưng thân thương nhất đối với cô. Với vai trò Hoa hậu, Yến Trang dự định tận dụng sức ảnh hưởng của mình để quảng bá văn hóa và du lịch Hà Nội cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước.

Đặc biệt, cô đang rất hào hứng với Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi toàn quốc vào 24-11-2026. Yến Trang đánh giá cao việc đưa các giá trị văn hóa đến với công chúng thông qua âm nhạc và nghệ thuật vì đây là cách dễ tạo sự đồng cảm với giới trẻ. Cô đặc biệt mong chờ Concert quốc gia diễn ra tối 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình do thành phố Hà Nội chủ trì, dự kiến đón 50.000 khán giả.

Với Yến Trang, chủ đề của chương trình gợi lên vẻ đẹp phong phú của đất nước thông qua văn hóa, con người và di sản. Cô hy vọng không gian nghệ thuật này sẽ truyền cảm hứng để người trẻ tìm hiểu, trân trọng và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Cuối cùng, tân Hoa hậu muốn gửi thông điệp đến các bạn trẻ hãy tự tin vào chính mình. Cô tin rằng vẻ đẹp đích thực bắt đầu từ việc dám thể hiện bản thân và tỏa sáng bằng chính con người mình, thay vì để những thiếu sót trở thành rào cản trên đường theo đuổi ước mơ.