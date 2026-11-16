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Tối 13/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 10 đối tượng để điều tra về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự. Trong danh sách này có Tấn Bo. Nam diễn viên bị xác định là người tham gia đóng phim ca nhạc Huy Bến xe nhằm đánh bóng tên tuổi cho giang hồ mạng “Hiệp đen”, từ đó góp phần lan tỏa sản phẩm có nội dung cổ xúy bạo lực và vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Từ đỉnh cao của nhóm hài Tấn Beo - Tấn Bo

Tấn Beo và Tấn Bo là anh em ruột, sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật khi bố là ông hoàng đĩa nhựa Tấn Tài và mẹ là nghệ sĩ cải lương Như Ngọc nổi tiếng từ thập niên 60. Năm 1998, hai anh em lập nhóm hài “Tấn Beo - Tấn Bo” và bắt đầu gây chú ý. Đến năm 2003, khi chương trình Gala cười của VTV ra mắt, họ nhanh chóng trở nên đình đám với những tiểu phẩm hài duyên dáng, khiến các bầu show săn đón ráo riết. Đỉnh điểm là năm 2004, cặp anh em này đã đoạt danh hiệu Nhóm hài được yêu thích nhất tại chương trình Nụ cười vàng, trở thành một trong những cặp bài trùng nổi tiếng nhất làng hài kịch miền Nam.

Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ đồng hành, hai anh em quyết định tách riêng. Đây là bước ngoặt gây nhiều tiếc nuối vì kể từ đó, cả Tấn Beo lẫn Tấn Bo đều không thể tìm lại được ánh hào quang rực rỡ như thời còn diễn cặp.

Biến cố sức khỏe của Tấn Beo

Sau khi ra riêng, Tấn Beo vẫn miệt mài với đam mê diễn xuất. Anh không chỉ đứng trên sân khấu hài mà còn góp mặt trong nhiều phim truyền hình và điện ảnh như Võ lâm truyền kỳ, Mùi ngò gai, Tình án, 30 ngày làm cha... và giành được một số giải thưởng. Có những giai đoạn anh từng “mất tích” vì không tìm được vai diễn phù hợp, nhưng để giữ lửa nghề, Tấn Beo vẫn nhận đóng sitcom, hát sự kiện và đi làm từ thiện cùng các đoàn nghệ sĩ với tâm niệm sẽ cống hiến cho đến khi không còn đủ sức đứng trên sân khấu.

Nhưng năm 2023, biến cố ập đến khi Tấn Beo bị đột quỵ (tai biến mạch máu não). Dù qua được cơn nguy kịch nhờ cấp cứu kịp thời, anh lại tiếp tục nhận chẩn đoán suy thận nặng. Những biến chứng này khiến sức khỏe anh suy giảm rõ rệt, gặp khó khăn trong vận động, đi lại, thậm chí phải di chuyển bằng xe lăn và buộc phải dừng mọi hoạt động nghệ thuật để chữa trị. Trong suốt thời gian đó, anh tích cực châm cứu, tập vật lý trị liệu và tuân thủ phác đồ y tế với sự chăm sóc của gia đình mà không kêu gọi quyên góp tiền.

Nhờ nghị lực và sự thăm hỏi của những đồng nghiệp thân thiết như Tấn Hoàng, Dũng Nhí, sức khỏe của Tấn Beo đã có tiến triển tích cực. Cuối tháng 12/2025, anh đã xuất hiện trong lễ cưới của con trai sau hai năm bị đột quỵ. Dù tâm nguyện lớn nhất là sớm trở lại biểu diễn, nhưng vợ anh chia sẻ rằng điều này gần như là lực bất tòng tâm.

Những cú ngã của Tấn Bo và rạn nứt tình anh em

Trái ngược với anh trai, sự nghiệp của Tấn Bo sau khi tách nhóm chật vật hơn nhiều. Anh ít xuất hiện trên sân khấu và chuyển sang đóng vai phụ trong các phim như Khi đàn ông có bầu, Giấc mơ cổ tích, Cuộc gọi lúc 0 giờ, Hẻm cụt... Tấn Beo từng nhận xét Tấn Bo khó được khán giả chú ý vì yếu chuyên môn và kỷ luật, thậm chí không bằng những bạn trẻ.

Năm 2019, Tấn Bo thử sức làm bầu show nhưng thất bại và nợ hơn 200 triệu đồng. Việc không có khả năng chi trả khiến anh bị chủ nợ khủng bố điện thoại, đòi bắt con, thậm chí bị tạt sơn, hắt mắm tôm và bẻ khóa nhà. Cuối cùng, Tấn Beo phải là người đứng ra trả nợ giúp em trai.

Nhiều năm qua, Tấn Bo sống kín tiếng bên vợ và bốn con, thi thoảng đóng phim nhưng không để lại dấu ấn. Mối quan hệ giữa hai anh em cũng rạn nứt trầm trọng. Khi Tấn Beo bị đột quỵ, việc Tấn Bo tự ý chia sẻ thông tin khiến chị dâu không hài lòng. Đặc biệt, cuối năm 2025, Tấn Bo vắng mặt trong đám cưới của con trai Tấn Beo là diễn viên Tấn Lộc. Sau đó, Tấn Bo đăng clip khóc lóc giải thích rằng mình không dự đám cưới vì không được gia đình anh trai gửi thiệp mời.