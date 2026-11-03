Vợ chồng Phương Hằng - Anh Tâm và màn nhầm 9 tỷ tiền mừng cưới vì thừa một số 0

Giải trí

Diễn viên Phương Hằng vừa kể lại một kỷ niệm 'dở khóc dở cười' trong đêm tân hôn khiến dân mạng không nhịn được cười vì độ hớn hở rồi lại hụt hẫng của hai vợ chồng.

Cú sốc 10 tỷ và 'phép thuật' của những số 0

Trong chương trình Tâm Đầu Ý Hợp, Phương Hằng chia sẻ về khoảnh khắc hai vợ chồng cùng nhau ngồi kiểm kê phong bì mừng cưới ngay trong đêm đầu tiên sau ngày cưới. Lúc đó, Anh Tâm là người cộng tổng số tiền và thông báo một con số khiến Phương Hằng muốn 'bật ra khỏi ghế' vì quá choáng váng: gần 10 tỷ đồng.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi sự thật được phơi bày. Hóa ra, trong lúc ghi chép và cộng dồn, Anh Tâm đã vô tình viết dư một số 0 ở cuối mỗi con số. Vì vậy, khoản tiền thực chất chỉ khoảng 1 tỷ đồng chứ không phải gần 10 tỷ đồng, khiến cặp đôi có một phen mừng hụt.

Tuy nhiên, nhìn đi nhìn lại thì con số 1 tỷ đồng thực tế vẫn là một khoản tiền cực kỳ lớn, cho thấy tình cảm và sự quý mến mà bạn bè, đồng nghiệp dành cho hai vợ chồng.

Hành trình từ đám cưới năm 2017 đến hiện tại

Nhìn lại, Phương Hằng và Anh Tâm đã tổ chức hôn lễ vào năm 2017 sau nhiều năm hẹn hò. Hôn lễ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ showbiz như Tú Vi, Gia Bảo. Sau gần một thập kỷ chung sống, cặp đôi vẫn giữ được sự gắn kết trong cả công việc lẫn cuộc sống đời thường.

Ít ai biết rằng đằng sau những nụ cười, hai vợ chồng cũng từng đối mặt với không ít áp lực, đặc biệt là chuyện con cái. Phương Hằng từng thú nhận bản thân rất lo lắng về việc sinh con. May mắn là cô có một người chồng cực kỳ tâm lý. Anh Tâm từng động viên vợ bằng một câu nói khiến cô vô cùng xúc động: hôn nhân quan trọng nhất là tình nghĩa, sự hòa hợp và yêu thương, nếu không có con cũng chẳng sao. Hiện tại, cặp đôi đã đón con gái đầu lòng.

Sự nghiệp của hai nghệ sĩ

Với Phương Hằng, trong hơn 16 năm hoạt động, cô bền bỉ góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình với các vai phụ và thứ chính. Khán giả nhớ đến cô nhất là vai Minh trong bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ (em gái của nhân vật do Thúy Ngân và Lê Phương đóng). Gần đây, cô tiếp tục tái hợp với Thúy Ngân trong dự án 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay.

Trong khi đó, Anh Tâm - người hơn vợ 3 tuổi - từng gây ấn tượng qua các ca khúc như Để Em Rời Xa, Lại Gần Hôn Anh. Anh cũng từng chia sẻ về giai đoạn khó khăn khi gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần và bị tăng cân, khiến anh hạn chế hoạt động nghệ thuật. Gần đây, ngoại hình gầy đi rõ rệt của anh cũng khiến một bộ phận khán giả chú ý và bày tỏ sự lo lắng.