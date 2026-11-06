Đinh Hoàng Gia Linh: 'Chiến thần' đa năng tại Hoa hậu Việt Nam 2026

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Đinh Hoàng Gia Linh là một trong 25 cô gái sẽ tranh tài tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra tối 7/11 tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Với chiều cao 1,73 m, cân nặng 57 kg và số đo ba vòng 83-64-97 cm, Gia Linh hiện là một trong những thí sinh thường xuyên vào top những thí sinh được bình chọn nhiều nhất.

Cô nàng gen Z sinh năm 2006 đến từ Thanh Hóa, hiện đang theo học ngành Truyền thông tại Đại học RMIT Việt Nam.

Từ định hướng ngành y đến đam mê truyền thông

Gia Linh từng được định hướng theo nghề y từ nhỏ vì cả bố và mẹ cô đều làm việc trong ngành y. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi cô lên cấp phổ thông. Nhận ra bản thân có niềm đam mê mãnh liệt với ngôn ngữ, truyền thông và những hoạt động sáng tạo, Gia Linh đã quyết định rẽ hướng, chọn con đường đi theo tiếng gọi của đam mê thay vì theo chân gia đình.

Trước khi chính thức dấn thân vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cô nàng đã năng nổ tham gia hỗ trợ tổ chức các sự kiện, thử sức trong vai trò MC và cả diễn kịch.

'Combo' tài năng và nhan sắc tự nhiên

Trong thời gian sinh hoạt tại nhà chung, Gia Linh không ngần ngại khoe khéo loạt tài lẻ . Từ việc ca hát, chơi đàn piano cho đến kỹ năng thuyết trình, cô nàng đều thể hiện một cách mượt mà. Thậm chí, sau thời gian rèn luyện tại nhà chung, Gia Linh tự đánh giá mình đã trưởng thành hơn rất nhiều về kỹ năng catwalk, trang điểm và thuyết trình.

Một điểm cộng lớn khiến netizen 'đổ' Gia Linh chính là vẻ đẹp ngọt ngào và trong trẻo. Cô thường xuyên xuất hiện tại các hoạt động bên lề với gương mặt ít trang điểm, tạo cảm giác gần gũi và tự nhiên. Cô đã trình diễn trang phục dạ hội tại vòng chung khảo diễn ra ngày 10/10 tại Đồ Sơn, Hải Phòng.

Tâm hồn yêu văn hóa truyền thống

Không chỉ tập trung vào vẻ ngoài, Gia Linh còn gây ấn tượng bởi tư duy hiện đại nhưng vẫn trân trọng giá trị xưa. Trên hành trình dự thi, cô đặc biệt yêu thích những hoạt động tìm hiểu và quảng bá văn hóa truyền thống của các vùng miền trên khắp đất nước.

Gia Linh thường xuyên vào top những thí sinh được bình chọn nhiều nhất. Liệu sự đa năng và nhan sắc 'trong veo' có giúp cô nàng tiến xa trong đêm chung kết?