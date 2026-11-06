Muốn mời Tăng Thanh Hà quay lại đóng phim phải đáp ứng đúng 2 yêu cầu

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Muốn Tăng Thanh Hà gật đầu quay lại với phim ảnh không hề đơn giản. Đạo diễn của dự án mới nhất vừa tiết lộ hai yêu cầu đặc biệt mà nữ diễn viên đưa ra trước khi quyết định nhận lời. Điều đầu tiên cô yêu cầu là được đọc kịch bản để hiểu tường tận về câu chuyện và nhân vật. Không dừng lại ở đó, Tăng Thanh Hà còn dành riêng một ngày để nghiên cứu mọi chi tiết liên quan đến vai diễn, từ tâm lý cho đến cách thể hiện nhân vật sao cho chuẩn xác nhất.

Yêu cầu thứ hai mang tính quyết định hơn: cô muốn tham gia một buổi thử tạo hình và diễn thử cùng bạn diễn. Chỉ sau khi buổi làm việc này diễn ra và nhìn thấy sự hài lòng từ phía ê-kíp, Tăng Thanh Hà mới đưa ra câu trả lời cuối cùng và chính thức đồng ý tham gia dự án. Những điều kiện này cho thấy nữ diễn viên không hề nhận lời vì sự ưu ái hay danh tiếng, mà cô thực sự muốn cảm nhận sự phù hợp và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất trước khi bắt tay vào việc.

Nỗi niềm của 'ngọc nữ' khi tái xuất

Thực ra, việc quay trở lại màn ảnh lần này khiến Tăng Thanh Hà vừa hào hứng nhưng cũng vừa hồi hộp và lo lắng. Sau một thời gian dài lùi về hậu trường để ưu tiên chăm sóc gia đình nhỏ, cô thừa nhận việc cân bằng công việc và sắp xếp thời gian hiện nay là điều không hề đơn giản bởi cô đang phải đảm nhận nhiều vai trò và trách nhiệm khác nhau cùng một lúc.

Nhìn lại hành trình làm nghề, có thể thấy sự chỉn chu này là điều dễ hiểu. Dù số lượng phim tham gia không quá đồ sộ, nhưng Tăng Thanh Hà luôn tạo được dấu ấn riêng, nhất là thời kỳ thăng hoa với Bỗng Dưng Muốn Khóc và Đẹp Từng Centimet. Cô ghi điểm tuyệt đối nhờ lối diễn tự nhiên, biểu cảm giàu cảm xúc và khả năng tạo thiện cảm mạnh mẽ với khán giả.

Chiến thuật 'biến mất' đúng lúc

Một điểm khiến nhiều người nể phục là Tăng Thanh Hà chọn rời xa màn ảnh đúng lúc tên tuổi đang ở thời kỳ được săn đón nhất. Cô không chọn cách xuất hiện dày đặc trong các dự án hay cố gắng duy trì độ nóng bằng mọi giá. Chính sự vắng bóng kéo dài này, dù từng khiến công chúng tiếc nuối, lại trở thành 'vũ khí' giúp hình ảnh của cô không bị bào mòn. Nhờ vậy, sau nhiều năm, chỉ cần có thông tin liên quan đến phim ảnh, cái tên Tăng Thanh Hà vẫn đủ sức tạo nên sự chú ý lớn.

Không chỉ vậy, cô còn là một trong số ít gương mặt được công chúng công nhận là hình mẫu “ngọc nữ” của showbiz Việt nhờ sự nhất quán trong nhan sắc, phong cách và cách xây dựng hình ảnh cá nhân. Việc duy trì một đời sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trước truyền thông càng khiến sức hút của nữ diễn viên trở nên khác biệt và đặc biệt hơn trong mắt công chúng.

Sự nể phục từ đồng nghiệp

Danh xưng “ngọc nữ” của Tăng Thanh Hà được tôn trọng đến mức ngay cả những đồng nghiệp trẻ cũng không dám nhận. Ninh Dương Lan Ngọc từng thẳng thắn chia sẻ rằng danh xưng này vốn chỉ dành riêng cho đàn chị. Lan Ngọc cho rằng mình không đủ chuẩn đằm thắm để làm “ngọc nữ” và cảm thấy ngại khi báo chí, tạp chí gọi tên mình như vậy, vì đó là một chuẩn mực khác với định hướng 'bách biến' và lầy lội mà cô đang theo đuổi.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Hữu Châu cũng dành nhiều lời khen cho thái độ làm nghề của Tăng Thanh Hà. Biết cô từ khi mới mười mấy tuổi, nam nghệ sĩ ấn tượng với sự gần gũi, lễ phép và hòa đồng. Đặc biệt, ông nhấn mạnh trong quá trình quay, Tăng Thanh Hà cực kỳ tập trung, nghiêm túc, cẩn trọng và luôn kính tin với các bậc tiền nhân.