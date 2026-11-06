Châu Bùi bị dị ứng nặng khi đến Trường Sa trong Sao nhập ngũ 2026

Giải trí

Sau hành trình dài hơn 300 hải lý, tương đương hơn 555km, nhóm 7 nghệ sĩ gồm Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Quốc Trường, Thúy Ngân, Châu Bùi, Erik và Minh Trang đã chính thức đặt chân đến Trường Sa trong tập 13 của Sao nhập ngũ 2026 với chủ đề "Tổ quốc nơi đầu sóng". Vừa đến nơi, cả hội đã không ngớt lời trầm trồ trước khung cảnh xanh mát và bình yên, đặc biệt là hình ảnh những hàng cây bàng che bóng lối đi cùng lá cờ đỏ bay phấp phới.

Châu Bùi là một fashionista và người mẫu nổi tiếng. Trong chương trình này, cô cùng các nghệ sĩ khác trong vai trò chiến sĩ mới được biên chế về Cụm chiến đấu 2, Lữ đoàn 146. Tại đây, họ phải bắt đầu làm quen với mọi thứ từ nơi nghỉ ngơi, trang bị cá nhân cho đến tác phong nghiêm ngặt của đơn vị. Dù trước đó đã được huấn luyện tại đất liền, nhưng khi đối mặt với thực tế trên đảo, các nghệ sĩ vẫn cảm thấy có quá nhiều điều mới mẻ.

Sức khỏe báo động và những màn 'ăn hành' của dàn sao

Không khí hào hứng chưa được bao lâu thì Châu Bùi gặp sự cố sức khỏe. Ngay sau khi nhận phòng, cô được bác sĩ quân y thăm khám vì bị dị ứng nặng, nổi mẩn đỏ khắp người. Đáng nói là tình trạng này đã xuất hiện vài ngày trước, dù cô đã uống thuốc nhưng không hề thuyên giảm. Bác sĩ quân y đề nghị cô tiêm kết hợp uống thuốc và tiếp tục theo dõi thêm. Đúng là đi làm nhiệm vụ mà gặp đúng lúc cơ địa 'phản chủ' thì mệt thật sự!

Trong khi đó, ở phòng bên cạnh, các nam nghệ sĩ lại có một khởi đầu không mấy êm đẹp khi bị chỉ huy nhắc nhở nghiêm khắc . Erik bị phê bình vì tội tự ý đi lại khi chưa xin phép. Quốc Trường thì bị 'điểm mặt' vì để quần áo trên giường, còn Phan Mạnh Quỳnh thì bị nhắc vì chiếc ba lô sắp xếp chưa gọn gàng. Đúng là không có đặc quyền nghệ sĩ, cứ sai là bị mắng thôi.

Riêng Minh Trang lại có góc nhìn tích cực hơn. Nữ diễn viên đặc biệt ấn tượng với tác phong làm việc chỉn chu và nghiêm túc của các cán bộ, chiến sĩ. Dù không cảm thấy bị áp lực hay căng thẳng, nhưng chính sự chuyên nghiệp của đơn vị đã khiến cô tự ý thức mình cần phải cẩn trọng hơn trong từng hoạt động nhỏ nhất.

Những cung bậc cảm xúc nơi đầu sóng

Hoạt động đầu tiên mà nhóm nghệ sĩ và ê-kíp thực hiện là lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Trường Sa. Trong không gian trang nghiêm, 7 nghệ sĩ đã thành kính tưởng nhớ những người hy sinh vì chủ quyền biển đảo, từ đó thấu hiểu sâu sắc hơn những mất mát và cống hiến của các thế hệ cha anh.

Đến bữa tối đầu tiên, thực đơn với cá hộp, thịt hộp, giăm-bông và xúc xích khiến dàn sao vô cùng hào hứng. Thậm chí, một người vốn kén ăn như Quốc Trường cũng liên tục khen ngon. Tuy nhiên, Thúy Ngân và Châu Bùi lại tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của các chiến sĩ nếu phải ăn đồ đóng hộp hằng ngày. Trước thắc mắc này, cán bộ đơn vị đã giải thích rằng thực phẩm đóng hộp là phương án dự trữ cần thiết vì việc tiếp tế từ đất liền đôi khi gặp khó khăn do sóng biển và thời tiết. Đây là cách để các chiến sĩ chủ động duy trì sinh hoạt và đảm bảo hậu cần trong những tình huống bất lợi.

Một khoảnh khắc lắng đọng nhất là khi Châu Bùi xúc động kể về bố mình, một cựu chiến sĩ đặc công thời chiến. Từ nhỏ, cô đã lớn lên với những câu chuyện về người lính từ bố và biết rằng ông luôn mong có dịp đến Trường Sa. Vì vậy, đối với Châu Bùi, chuyến đi này không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cách cô thay bố thực hiện ước mơ dang dở.

Kết thúc buổi sinh hoạt đầu tiên, các nghệ sĩ cùng nhau tìm hiểu về cột mốc chủ quyền, hát vang bài "Khúc quân ca Trường Sa" của nhạc sĩ Đoàn Bổng và cùng đọc Lời thề giữ biển.

Nghe xong chuyện của Châu Bùi mà thấy ấm lòng lây, còn mấy ông nam nghệ sĩ thì chắc là bài học nhớ đời về việc gấp chăn màn rồi nhỉ?