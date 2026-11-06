MC Ngọc Huy và cú 'nhảy việc' đi vào lòng người trước khi thành 'vựa muối' của Olympia

Giải trí

Đọc được những bài viết gọi mình là người đàn ông đồng hành cùng Đường Lên Đỉnh Olympia suốt 14 năm hay là MC gắn bó lâu nhất chương trình, MC Ngọc Huy hài hước chia sẻ rằng đọc xong thấy mình đúng là bậc cha chú thật sự rồi. Nam MC đã chia sẻ loạt hình ảnh nhìn lại hành trình dẫn chung kết từ những ngày đầu tiên cho đến nay.

Ngọc Huy vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Anh gia nhập từ năm thứ 13 của cuộc thi và trải qua đủ mọi cung bậc từ biên tập viên, phụ dẫn cho đến khi trở thành MC dẫn chính. Với phong cách dẫn tự nhiên, linh hoạt và cực kỳ gần gũi, anh không chỉ giúp các thí sinh bớt áp lực trong những giây phút căng thẳng mà còn được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh “vựa muối” vì sự hóm hỉnh trên sân khấu.

Từ dân chuyên Toán - Tin đến 'dancer' nhảy việc chuyên nghiệp

Ít ai biết rằng trước khi cầm mic, Ngọc Huy từng là học sinh khối chuyên Toán - Tin của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó, anh rẽ hướng theo học chuyên ngành tiếng Anh tại Học viện Ngoại giao.

Sau khi tốt nghiệp, nam MC không đi theo một con đường thẳng tắp mà thử sức ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau, từ làm phóng viên cho đến nhân viên bảo hiểm. Thậm chí, anh còn tự ví von bản thân trong hai đến ba năm đầu sau khi ra trường giống như một “dancer” vì khả năng “nhảy việc” vô cùng chuyên nghiệp.

Bước ngoặt bất ngờ và 'món quà' từ cuộc sống

Cuộc đời Ngọc Huy sang trang khi anh tham gia tuyển dụng cho chương trình Café sáng trên VTV3. Chính tại buổi phỏng vấn đầu tiên, BTV Tùng Chi đã gợi ý anh nên thử sức với Đường Lên Đỉnh Olympia. Với Ngọc Huy, việc trở thành MC của chương trình này là một điều quá đỗi bất ngờ, giống như một “món quà mà cuộc sống dành tặng”.

Thực ra, anh vốn là một 'fan cứng' của Olympia khi xem chương trình hằng tuần và hiếm khi bỏ sót tập nào. Thậm chí, ngày xưa anh cũng từng muốn đăng ký thi nhưng rồi không nhớ vì lý do gì mà lại thôi. Việc được dẫn dắt chương trình trước đông đảo khán giả lần đầu tiên đã để lại trong anh nhiều kỷ niệm khó quên, từ những lần bỡ ngỡ khi mới lên sóng cho đến những tình huống khó đỡ trong lúc ghi hình.

Động lực từ khán đài và tình đồng nghiệp

Điều khiến Ngọc Huy xúc động nhất trong những ngày đầu chính là tình cảm từ phía khán giả. Mỗi khi anh nói vấp hay gặp sự cố, những tiếng cổ vũ “anh Huy cố lên” từ phía dưới đã trở thành liều thuốc tinh thần giúp anh tự tin và có thêm động lực gắn bó với nghề.

Trong suốt hành trình này, Ngọc Huy cũng có cơ hội làm việc và dành sự trân trọng cho ba nữ MC là Tùng Chi, Diệp Chi và Khánh Vy. Dù sau 14 mùa dẫn, có những lúc nam MC thừa nhận mình cảm thấy mệt mỏi vì lịch ghi hình dày đặc, nhưng chính những thế hệ thí sinh mới với cá tính và câu chuyện khác nhau đã truyền cho anh nguồn năng lượng mới mẻ.

Với Ngọc Huy, Olympia không chỉ là một công việc mà là nơi anh được chứng kiến những năm tháng đẹp nhất của nhiều bạn trẻ. Chính những giá trị về nghề nghiệp và cuộc sống mà chương trình mang lại đã giúp anh vượt qua mọi khoảnh khắc chán nản.