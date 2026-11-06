Á quân Đường lên đỉnh Olympia 2026: Chuyện nuôi con 'nhàn' vì con quá tự giác

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Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh lớp 11 Sinh tại Trường THPT Chuyên Thái Bình, vừa ghi dấu ấn khi giành ngôi Á quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2026. Minh hiện sinh sống tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên. Đối với gia đình, thành tích này là một cột mốc đáng nhớ, nhưng điều khiến chị Nguyễn Thị Tranh – mẹ của Minh – hạnh phúc hơn cả là việc con trai đang trưởng thành và có chính kiến riêng về con đường tương lai.

Tự học vì tò mò, không vì áp lực

Ít ai biết Minh đã bộc lộ niềm đam mê với chữ cái và con số từ năm ba tuổi. Chị Tranh nhớ lại con trai hồi nhỏ rất dễ nuôi, ngoan và có khả năng ghi nhớ cực tốt. Mỗi khi đi chơi, Minh luôn chọn những món đồ chơi lắp ghép liên quan đến chữ và số, sau đó về nhà rủ bố mẹ cùng chơi và đặt ra nhiều câu hỏi. Nhờ vậy, cậu bé nhanh chóng thuộc mặt chữ.

Đến năm năm tuổi, Minh khiến bố mẹ bất ngờ khi có thể đọc được những nội dung đơn giản và ghi nhớ bảng cửu chương rất nhanh sau khi tò mò nhẩm theo anh họ đang học bảng nhân. Nhận thấy con có tư duy tốt, vợ chồng chị Tranh và anh Nguyễn Huy Thọ – bố của Minh – quyết định tạo điều kiện để con tìm hiểu điều mình thích, tuyệt đối không thúc ép con học trước chương trình.

Sự tự giác này kéo dài đến tận cấp tiểu học. Có những ngày học lớp một, Minh mải mê đọc sách truyện đến tận 23h, khiến bố mẹ không phải nhắc con học mà chỉ phải giục con đi ngủ. Động lực chính của Minh đến từ sự tò mò, nên gia đình không cần kiểm soát hay thúc giục thường xuyên. Năm lớp hai, Minh đạt giải Thám hoa tại cuộc thi Trạng nguyên nhỏ tuổi, nhưng bố mẹ vẫn giữ quan điểm không đặt kỳ vọng quá lớn để tránh tạo áp lực cho con.

Công thức nuôi dạy: Bố đồng hành, mẹ định hướng

Trong gia đình, anh Thọ và chị Tranh phân chia vai trò rõ rệt theo thế mạnh mỗi người. Anh Thọ trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra kiến thức và cùng con giải quyết các vấn đề học tập để khuyến khích tư duy. Khi Minh lớn hơn, anh để con tự sắp xếp thời gian và chịu trách nhiệm với việc học của mình.

Trong khi đó, chị Tranh tập trung vào định hướng và xây dựng nếp sinh hoạt. Chị đặc biệt chú trọng hình thành nhân cách cho con thông qua những câu chuyện về những tấm gương thành công và người tốt xung quanh. Với chị, trí tuệ phải đi đôi với phẩm chất thì một người mới có thể trở nên có ích.

Một nguyên tắc vàng mà anh Thọ áp dụng là coi con như một người bạn, lắng nghe thay vì áp đặt suy nghĩ của người lớn. Ngay cả khi Minh bước vào tuổi dậy thì, với những vấn đề nhạy cảm, chị Tranh không né tránh mà mua sách phù hợp để con tự tìm hiểu. Điều này giúp Minh thoải mái chia sẻ với bố mẹ về bạn bè và tình cảm, xóa bỏ khoảng cách thế hệ.

Vượt qua khủng hoảng tuổi dậy thì và lựa chọn tương lai

Tuy nhiên, hành trình trưởng thành của Minh không phải lúc nào cũng phẳng lặng. Chị Tranh chia sẻ con từng có giai đoạn thay đổi tâm lý vào năm lớp tám, đôi khi phản ứng lại bố mẹ. Có lần, vì con ứng xử chưa đúng mực, chị thậm chí đã cầm roi dọa đuổi theo. Sau đó, gia đình chọn cách trò chuyện, giải thích và tôn trọng suy nghĩ của con. Chỉ sau vài tháng, Minh đã tự điều chỉnh để trở lại với tính cách điềm đạm.

Sau chung kết Olympia, Minh đứng trước cơ hội đi du học – điều mà bố mẹ đã mong muốn từ nhiều năm qua. Thế nhưng, Minh lại bày tỏ nguyện vọng muốn dành thêm thời gian học tập trong nước trước khi tính đến chuyện đi xa. Dù đã trao đổi, vợ chồng anh Thọ và chị Tranh vẫn tôn trọng cảm nhận và lựa chọn hiện tại của con.

Với chị Tranh, thành tích không phải là đích đến cuối cùng. Điều chị trân trọng nhất là thấy con biết chịu trách nhiệm với quyết định của mình, bởi bố mẹ chỉ là người mở ra những cánh cửa chứ không quyết định thay con sẽ bước vào cánh cửa nào.

Đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết, nhưng điểm mấu chốt là bố mẹ cực kỳ tâm lý, đúng không?