Nguyễn Thu Thảo đăng quang The Miss Globe 2026

Giải trí

Nguyễn Thu Thảo đã chính thức trở thành tân Hoa hậu The Miss Globe 2026 sau khi nhận vương miện từ người tiền nhiệm Chayathanus Saradatta. Chia sẻ về khoảnh khắc đăng quang, cô cho biết mình cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc vì trước đó không nghĩ rằng bản thân sẽ giành chiến thắng cao nhất tại cuộc thi.

Trong đêm chung kết, Thu Thảo gây chú ý nhờ phong thái tự tin xuyên suốt các phần thi, từ đồng diễn, áo tắm cho đến dạ hội và ứng xử. Đặc biệt, tại phần thi ứng xử, cô đã chọn từ khóa "bravery" (lòng can đảm) để kể về hành trình của chính mình. Thu Thảo chia sẻ cô xuất thân từ một gia đình không khá giả, và chính những thử thách trong cuộc sống đã giúp cô trưởng thành cũng như tạo động lực để theo đuổi mục tiêu. Cô gửi gắm thông điệp đầy cảm hứng: "Nơi chúng ta bắt đầu không quyết định đích đến của chúng ta. Nếu tôi có thể làm được, bạn cũng có thể".

Thành tích ấn tượng trước chung kết

Trước khi bước vào đêm chung kết, Nguyễn Thu Thảo đã thể hiện sự toàn diện khi lọt top ở năm phần thi phụ khác nhau. Cụ thể, cô ghi tên mình vào top 5 Bình chọn của khán giả (People’s Choice Award), top 6 Trang phục dân tộc (National Costume), top 10 Người đẹp áo tắm (Best in Swimsuit), top 10 Hoa hậu mạng xã hội (Miss Social Media) và top 25 Tài năng (Talent Competition).

Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là phần thi Trang phục dân tộc với thiết kế mang tên Hồng phượng kỳ vân của nhà thiết kế Đặng Phong. Bộ trang phục này không chỉ đẹp về mặt thị giác mà còn mang giá trị văn hóa sâu sắc khi lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội Nam Bộ, tái hiện lại dấu ấn của loại hình sân khấu truyền thống gắn liền với đời sống văn hóa của người dân miền Nam.

Những gương mặt cùng lộ diện

Bên cạnh ngôi vị cao nhất, ban tổ chức cũng công bố các danh hiệu á hậu. Các vị trí á hậu 1, 2, 3 và 4 lần lượt gọi tên các đại diện đến từ Thái Lan, Ukraine, Hà Lan và Argentina. Đáng chú ý, Hoa hậu Hương Giang cũng góp mặt trong đội ngũ giám khảo với tư cách là một trong tám người cầm cân nảy mực của cuộc thi.

Về Nguyễn Thu Thảo và hành trình chạm tới vương miện

Nguyễn Thu Thảo sinh năm 2005, đến từ Tuyên Quang và hiện là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô sở hữu chiều cao ấn tượng 1,8 m cùng số đo ba vòng 89-65-92 cm. Trước khi dấn thân vào con đường thi nhan sắc, cô từng có bảy năm kinh nghiệm làm nghề trang điểm.

Hành trình chinh phục các sân chơi nhan sắc của Thu Thảo bắt đầu với việc lọt top 40 Hoa hậu Việt Nam 2024. Đến tháng 5 năm 2026, cô chính thức giành vương miện Hoa hậu Du lịch Việt Nam, và đây cũng chính là tấm vé giúp cô được cử đại diện tham dự The Miss Globe.

Với chiến thắng này, Nguyễn Thu Thảo trở thành người đẹp Việt Nam thứ hai đăng quang cuộc thi này, nối gót Đỗ Trần Khánh Ngân từng chiến thắng năm 2017 tại Albania. Trước đó, Việt Nam cũng từng có Lâm Thu Hồng (năm 2022) và Đỗ Hà Trang (năm 2024) đạt danh hiệu á hậu 4.

Về cuộc thi The Miss Globe

Cuộc thi The Miss Globe (hay còn gọi là Hoa hậu Hoàn cầu) được tổ chức lần đầu tiên từ năm 1925 và diễn ra hằng năm. Theo ban tổ chức, cuộc thi nằm trong nhóm tám sân chơi sắc đẹp quốc tế lớn, cùng Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Trái Đất, Hoa hậu Siêu quốc gia, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và Hoa hậu Liên lục địa.