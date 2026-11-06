Đúng chất phú bà: Minh Hằng gây sốt với chiếc dây buộc tóc hơn 7 triệu đồng

Giải trí

Đúng là phong cách của các phú bà, dù là món đồ nhỏ xíu như chiếc dây buộc tóc cũng không thể tầm thường được. Cư dân mạng vừa soi ra một chi tiết cực kỳ thú vị khi theo dõi chương trình Quán Nhà Haha, nơi Minh Hằng xuất hiện với hình ảnh đời thường, gần gũi nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh ngầm.

Cụ thể, trong phân đoạn ăn sáng cùng Ngọc Thanh Tâm và lúc giới thiệu đặc sản Huế với Jun Phạm cùng Duy Khánh, người xem nhận ra Minh Hằng dù thay đổi kiểu tóc nhưng vẫn dùng một chiếc dây buộc tóc màu xanh quen thuộc. Điều khiến nhiều người chú ý là món phụ kiện nhỏ bé này đến từ một thương hiệu xa xỉ với giá trị lên đến hơn 7 triệu đồng. Việc diện đồ bộ, quấn tóc gọn gàng để vào bếp nấu nướng nhưng vẫn dùng đồ hiệu đắt đỏ khiến netizen không khỏi trầm trồ và hài hước gọi nữ nghệ sĩ là 'phú bà' chính hiệu.

Không chỉ là dây buộc tóc, mà là cả một gia tài

Thực ra, việc Minh Hằng sở hữu những món đồ xa xỉ là điều dễ hiểu khi cô thường xuyên được nhắc đến trong danh sách những mỹ nhân có cuộc sống sung túc của showbiz Việt. Với gần hai thập kỷ hoạt động không ngừng nghỉ trong nhiều lĩnh vực từ ca hát, diễn xuất cho đến thời trang và sản xuất phim, nữ nghệ sĩ sinh năm 1987 này đã từng bước xây dựng được nền tảng tài chính đáng chú ý.

Sự giàu có của Minh Hằng không chỉ dừng lại ở những món phụ kiện nhỏ mà còn thể hiện rõ qua các tài sản lớn. Từ nhiều năm trước, truyền thông đã nhắc đến cô với bất động sản và xe sang. Cô từng sở hữu căn biệt thự tại TP.HCM có giá trị hàng triệu USD, thiết kế theo phong cách hiện đại, nội thất sang trọng. Không dừng lại ở việc mua sắm, khả năng tài chính của Minh Hằng còn thể hiện ở việc cô mạnh dạn đầu tư cho các dự án nghệ thuật.

Sự đối lập thú vị trong hai chương trình giải trí

Hiện tại, Minh Hằng đang thu hút sự chú ý khi cùng lúc góp mặt trong hai show truyền hình ăn khách là Running Man Vietnam và Quán Nhà Haha. Điều khiến khán giả thích thú chính là hai thái cực hoàn toàn khác nhau của cô. Nếu ở Running Man Vietnam, chúng ta thấy một Minh Hằng năng động, hài hước và đầy năng lượng, thì sang Quán Nhà Haha, cô lại ghi điểm tuyệt đối nhờ hình ảnh tháo vát, đảm đang.

Trong chương trình này, người xem thấy một khía cạnh rất đời thường của nữ diễn viên khi cô thường xuyên xuất hiện trong bếp, cùng các thành viên chuẩn bị món ăn. Thay vì những bộ cánh lộng lẫy mỗi khi dự sự kiện, Minh Hằng sẵn sàng diện đồ bộ, buộc tóc gọn gàng để làm việc nhà, tạo nên một hình ảnh vừa thân thiện vừa đáng yêu.

Hậu phương vững chắc từ ông xã doanh nhân

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Minh Hằng hiện có cuộc sống gia đình viên mãn bên con trai và chồng là doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo. Ông xã cô được biết đến là Phó tổng giám đốc một công ty dệt tại Long An. Trước khi chính thức kết hôn vào năm 2022, cặp đôi đã có khoảng 6 năm gắn bó một cách kín tiếng.

Theo chia sẻ từ Minh Hằng, ông xã là người đồng hành, hỗ trợ cô trong cả công việc lẫn các dự án nghệ thuật. Chính sự hậu thuẫn này cùng sự nỗ lực cá nhân đã giúp nữ nghệ sĩ vừa duy trì được sức nóng trong sự nghiệp, vừa chăm sóc tốt cho tổ ấm nhỏ của mình.

Bạn có dám chi hơn 7 triệu đồng chỉ để buộc tóc cho gọn không?