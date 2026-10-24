Vinhomes Ocean Park 3 thành 'tâm điểm' vì concert Anh trai vượt ngàn chông gai

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Fanpage chính thức của Anh trai vượt ngàn chông gai vào tối 22/10 xác nhận hai đêm concert tiếp theo sẽ diễn ra tại Vinhomes Ocean Park 3, Hưng Yên, vào ngày 5 và 6/12/2026. Ngay sau thông báo này, địa điểm tổ chức nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các mạng xã hội.

Cuộc 'di cư' từ Hà Nội về Hưng Yên

Trên Threads, dù chương trình chưa tung ra lịch bán vé hay bất kỳ thông tin chi tiết nào khác, nhiều fan đã không đợi được mà tự lên kế hoạch đi lại. Bài toán di chuyển từ Hà Nội đến Vinhomes Ocean Park 3 hiện là vấn đề được quan tâm hàng đầu.

Một số khán giả đã chia sẻ kinh nghiệm đi xe buýt VinBus đến khu vực Mega Grand World, gợi ý các điểm đón khách tại Nhà hát Lớn Hà Nội hoặc Royal City để phù hợp với lịch trình cá nhân. Bên cạnh đó, nhiều bài đăng ghép xe cũng xuất hiện để tối ưu chi phí. Điển hình là một trường hợp đề nghị ghép khách đi xe 4 chỗ xuất phát từ khu vực Đống Đa hoặc các tuyến đường thuận tiện để về Ocean Park 3 với mức giá hợp lý.

Ngược lại, những người chưa từng đến đây đang liên tục đặt câu hỏi về thời gian di chuyển, chi phí và quãng đường cụ thể. Các khu vực như Hồ Tây, Cầu Giấy hay Hồ Tùng Mậu đều ghi nhận những bài đăng hỏi kinh nghiệm tìm đường đến địa điểm tổ chức concert.

Bài toán lưu trú và sức khỏe

Với những fan định "chơi lớn" tham gia cả hai đêm diễn, việc sắp xếp lịch sinh hoạt trở thành nỗi lo. Thậm chí, có người dùng Threads còn băn khoăn không biết đi xem cả hai ngày thì liệu sáng thứ Hai có đủ sức để quay lại đi làm hay không.

Chuyện ăn ngủ qua đêm cũng gây sốt. Trong khi nhiều người hối hả tìm phòng tại khu vực Ocean Park 3, một số khác lại lo lắng về việc không đặt được phòng hoặc phương tiện về sau concert, nên tìm kiếm các địa điểm ăn uống có thể ở lại qua đêm. Đáng chú ý, nhiều cư dân tại Ocean Park 3 cũng vào cuộc, tự giới thiệu mình là fan chương trình và đề nghị cho thuê phòng trống với mức giá tốt cho những người đến xem concert.

Sức nóng từ những đêm diễn trước

Sự háo hức lần này nối tiếp dư âm từ hai đêm concert đầu tiên tại TP.HCM, nơi thu hút gần 100.000 khán giả. Những đêm diễn đó được đánh giá cao về trải nghiệm âm nhạc cũng như quy mô sân khấu. Theo thống kê từ Socialite, Anh trai vượt ngàn chông gai dẫn đầu về mức độ thảo luận trên mạng xã hội trong bối cảnh có nhiều concert diễn ra cùng lúc, trong đó nghệ sĩ Hà An Huy là người có lượt thảo luận cao nhất.

Sau hai đêm diễn tại TP.HCM, khán giả đã đề xuất nhiều tiết mục solo và biểu diễn nhóm cho những ngày tiếp theo. Một số ý kiến đóng góp rằng kịch bản chương trình cần sự liền mạch và chú trọng hơn vào yếu tố cảm xúc. Trước khi bước vào Day 3 và Day 4, người hâm mộ sẽ còn cơ hội gặp gỡ các Anh tài thông qua loạt sự kiện fan meeting của chương trình.

Hiện tại, dù danh sách các tiết mục cụ thể cho hai ngày 5 và 6/12/2026 vẫn là một ẩn số, nhưng cộng đồng fan đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ từ xe cộ đến chỗ nghỉ để sẵn sàng cho chuyến đi này.

Liệu bạn đã tìm được "đồng bọn" ghép xe hay tìm được phòng giá hời chưa, hay vẫn đang loay hoay với bản đồ?